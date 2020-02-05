RU  UA

Лайм

Джастин Бибер рассказал, как спасается от последствий наркозависимости

25-летний певец пристрастился к наркотикам в подростковом возрасте, и до сих пор его здоровье не вернулось в норму

среда, 5 февраля 2020, 15:50
читати статтю українською

Джастин Бибер в документальном сериале "Сезоны" на YouTube рассказал, что после нескольких лет злоупотребления наркотиками пытается очистить свое тело от токсинов с помощью гипербарической камеры и внутривенных вливаний.

"Я вредил своему телу в прошлом, и сейчас просто нахожусь в процессе выздоровления, пытаясь заботиться о нем как о сосуде, который дал мне Бог", - сказал 25-летний певец.

Лечение Бибера включает антидепрессанты, которые помогают ему "вставать с постели по утрам", а с помощью гипербарической барокамеры он борется с тревожностью.

"Она наполняется кислородом, - объяснил певец назначение причудливой камеры. - Ваш мозг получает больше кислорода, что снижает уровень стресса. Это довольно круто".

Кроме того, певец получает вливания НАД (никотинамидадениндинуклеотида) через капельницу. Такую поддерживающую терапию обычно назначают людям с болезнью Альцгеймера и Паркинсона.

"По сути, это вымывает некоторые токсины", - сказал он.

"У людей, которые имели проблемы с наркотиками, центры удовольствия в мозге не работают как раньше. НАД помогает восстановить эту часть мозга. Это восстанавливает центры удовольствия, уравновешивает их", - объяснила Хейли Бибер, жена Джастина.

Бибер рассказал, что впервые попробовал марихуану в 13 лет, и вскоре пристрастился к MDMA, наркотическому напитку с сиропом от кашля, пробовал грибы. Побороть зависимость певец решил из-за страха смерти.

"Я умирал. Люди не знают, насколько это серьезно. Это было безумно страшно, - признался он. - Я сказал себе: "Боже, если ты настоящий, ты поможешь мне пережить это время, и если ты это сделаешь, я справлюсь с остальным".

  • Ранее жена Джастина Хейли Бибер рассказала о редкой генетической мутации, которая повлияла на ее пальцы. "Вот почему они такие кривые и страшные", - объяснила модель.
  • Бывшая девушка Джастина Бибера Селена Гомес обвинила певца в эмоциональном насилии. Звезда говорит, что в отношениях она находилась в статусе жертвы.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Кайли Дженнер с маленькой дочерью снялась для модного глянца в образе Марии Антуанетты: фото

Кайли Дженнер в новой фотосессии Harpers Bazaar 2020. Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер рассказала об отношениях с отцом-трансгендером

Девушка Илона Маска рассказала, как беременность повлияла на ее внешность

Певица Граймс беременна - девушка Илона Маска рассказала, как проходит ее первая беременность

alyona alyona показала, как надо прыгать в бассейн "бомбочкой": очень мокрое видео

Рэперша alyona alyona отдыхает на Бали, откуда делится с поклонниками забавными кадрами.

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: