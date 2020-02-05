Джастин Бибер рассказал, как спасается от последствий наркозависимости

Джастин Бибер в документальном сериале "Сезоны" на YouTube рассказал, что после нескольких лет злоупотребления наркотиками пытается очистить свое тело от токсинов с помощью гипербарической камеры и внутривенных вливаний.

"Я вредил своему телу в прошлом, и сейчас просто нахожусь в процессе выздоровления, пытаясь заботиться о нем как о сосуде, который дал мне Бог", - сказал 25-летний певец.

Лечение Бибера включает антидепрессанты, которые помогают ему "вставать с постели по утрам", а с помощью гипербарической барокамеры он борется с тревожностью.

"Она наполняется кислородом, - объяснил певец назначение причудливой камеры. - Ваш мозг получает больше кислорода, что снижает уровень стресса. Это довольно круто".

Кроме того, певец получает вливания НАД (никотинамидадениндинуклеотида) через капельницу. Такую поддерживающую терапию обычно назначают людям с болезнью Альцгеймера и Паркинсона.

"По сути, это вымывает некоторые токсины", - сказал он.

"У людей, которые имели проблемы с наркотиками, центры удовольствия в мозге не работают как раньше. НАД помогает восстановить эту часть мозга. Это восстанавливает центры удовольствия, уравновешивает их", - объяснила Хейли Бибер, жена Джастина.

Бибер рассказал, что впервые попробовал марихуану в 13 лет, и вскоре пристрастился к MDMA, наркотическому напитку с сиропом от кашля, пробовал грибы. Побороть зависимость певец решил из-за страха смерти.

"Я умирал. Люди не знают, насколько это серьезно. Это было безумно страшно, - признался он. - Я сказал себе: "Боже, если ты настоящий, ты поможешь мне пережить это время, и если ты это сделаешь, я справлюсь с остальным".

Ранее жена Джастина Хейли Бибер рассказала о редкой генетической мутации, которая повлияла на ее пальцы. "Вот почему они такие кривые и страшные", - объяснила модель.

Бывшая девушка Джастина Бибера Селена Гомес обвинила певца в эмоциональном насилии. Звезда говорит, что в отношениях она находилась в статусе жертвы.

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