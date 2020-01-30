Жена Джастина Бибера рассказала о редкой генетической мутации, повлиявшей на ее руки

Жена Джастина Бибера Хейли в Instagram обратилась к поклонникам, обсуждающим внешний вид ее мизинцев. Оказывается, 23-летняя модель родилась с эктродактилией - генетической мутацией, которая проявляется недоразвитием конечностей.

"Окей, давайте поговорим о мизинцах. Я вечность над собой потешалась, и теперь всем могу рассказать, почему они такие кривые и страшные, - написала она в Instagram-историях, опубликовав фото своей руки. - У меня есть эта штука под названием эктродактилия, из-за которой мои мизинцы выглядят так, как выглядят. Это генетическое состояние, у меня оно было всю жизнь. Поэтому люди могут перестать спрашивать: "Что не так с ее мизинцами?" Вот что не так!"

Свое сообщение Хейли дополнила скриншотом страницы эктродактилии в Википедии. Также она обратилась к фанатам с просьбой оставить ее руки в покое.

"В заключение, пожалуйста, перестаньте песочить меня из-за моих мизинцев", - написала она.

Признание Хейли Бибер последовало за неожиданным откровением ее мужа, Джастина Бибера. Оказывается, певец страдает от болезни Лайма, из-за которой пострадала его кожа, мозг и общее состояние здоровья.

Ранее бывшая девушка Джастина Бибера Селена Гомес обвинила певца в эмоциональном насилии. Звезда говорит, что в отношениях она находилась в статусе жертвы.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.