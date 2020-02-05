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Это было, как потерять руку: Дмитрий Дикусар впервые рассказал о болезненном разводе с Аленой Шоптенко

Хореографы прожили в браке три года

среда, 5 февраля 2020, 18:25
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Украинские хореографы Дмитрий Дикусар и Алена Шоптенко прожили в браке три года, а в 2016 году пара приняла решение расстаться. После развода у танцора было множество романов и расставаний, но разрыв с Аленой был для него самым тяжелым.

Об этом Дмитрий откровенно рассказал в программе "Зірковий шлях". Расставание с Шоптенко Дикусар переживал через боль и страдания. Было ощущение, как будто он потерял половину самого себя.

"Эти отношения, как спичка, горели-горели и догорели. На тот момент, когда мы расстались, для меня это было, как потерять руку, пол меня. Я этот период очень эмоционально переживал, через боль, страдания. После этого мне ничего не хотелось в плане отношений, наверно, еще целый год", - поделился Дмитрий.

Справиться с депрессией Дикусару помогло время. Сейчас сердце хореографа открыто и он готов к новым отношениям.

Алена Шоптенко замужем за бизнесменом Алексеем Ивановым. Пара тайно поженилась в октябре 2016 года. Супруги решили не устраивать пышное торжество и даже на роспись пришли только вдвоем, без друзей и родственников. 9 июня 2018-го на свет появился их первенец Алексей.

  • Дмитрий Дикусар принимал участие в шоу "Танці з зірками-2019", где его партнершей была Виктория Булитко. На проекте танцевальной паре неоднократно приписывали роман, но всю правду актриса решила рассказать в интервью theLime.
  • Алена Шоптенко решилась на перемены во внешности. Хореограф распрощалась со своими длинными локонами, которые долгое время были ее визитной карточкой.

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