RU  UA

Лайм

Нас объединяет общая тема: финалистка "Танців з зірками" прокомментировала слухи о романе с партнером

Актриса студии "Дизель Шоу" вспомнила сплетни на проекте

суббота, 23 ноября 2019, 09:14
читати статтю українською

Актрисе юмористической студии "Дизель Шоу" Виктории Булитко и ее партнеру на шоу Танці з зірками-2019 также пытались приписать роман. Однако эти слухи быстро забылись, потому что являются всего лишь вымыслами.

Об этом финалистка танцевально проекта рассказала в интервью The Lime. По словам Булитко, авторы шоу наверняка играют на этих темах, потому как зрителю всегда интересны не только события на паркете, но и закулисная жизнь участников шоу, куда доступа они не имеют.

"Нам в начале сезона пытались приписать роман: рассказывали, что в Грузию мы не просто так летали. Но это быстро забылось, потому что неправда. У нас только рабочие, танцевальные отношения", - заверила знаменитость.

Как вспомнила Булитко, при знакомстве с Дикусаром она переживала из-за их существенной разнице в росте, но уже с началом репетиций все опасения актрисы развеялись. Ее партнер оказался профессионалом, а к тому же - настоящим мужчиной.

"Нас с Димой объединяет общая тема: хорошо станцевать для нашего зрителя. Я думаю, зрителям всегда интересны не только танцы, но и закулисье проекта: интриги, скандалы, расследования. Кто-то что-то додумает, а кому-то может показаться", - добавила Булитко.

Напомним, финал шоу Танці з зірками-2019 состоится уже в это воскресенье, 24 ноября. Как стало известно из прошлого выпуска, за кубок поборются три пары участников - Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Ксения Мишина и Женя Кот, а также Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар (кстати, здесь мы голосуем за самую сильную пару).

  • Ранее хореограф Илона Гвоздева, партнерша Владимира Остапчука, рассказала о главной ошибке телеведущего на шоу Танці з зірками-2019.
  • Чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова откровенно рассказала, почему распался их брак со скандальным олигархом Александром Онищенко.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Экс-супруг солистки "НеАнгелов" впервые рассказал, почему распался их брак

Эдгар Каминский назвал одну из причин развода со Славой из "НеАнгелов".

У нас будет еще один: Алек Болдуин с женой поделились планами после потери ребенка

Алек Болдуин и жена Хилария заявили о намерении родить еще одного ребенка после второго за 7 месяцев выкидыша

Coldplay отказались от гастролей по необычной причине: фаны рискуют никогда не увидеть их на сцене

Coldplay отменили тур ради защиты природы. Крис Мартин из Coldplay объяснил, почему после нового альбома 2019 не будет концертов

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: