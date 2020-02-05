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В сети набирает голоса петиция против бывшей жены Джонни Деппа - детали скандала с Эмбер Херд

Причиной бури негодования стала аудиозапись, на которой актриса признается, что била Деппа

среда, 5 февраля 2020, 18:40
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Более 164 тысяч человек подписали электронную петицию против участия актрисы Эмбер Херд в фильме "Аквамен 2", где она играет одну из главных ролей. Причиной бури в сети стало предполагаемое насилие со стороны Херд в отношении бывшего мужа Джонни Деппа.

"Эмбер Херд была разоблачена как обидчик Джонни Деппа. В своем судебном иске на $50 млн Джонни Депп описывает много случаев домашнего насилия, которые он перенес со стороны своей бывшей жены Эмбер Херд, включая один случай, когда она ударила его дважды по лицу, а другой - когда она порезала его палец бутылкой водки, и его пришлось восстанавливать хирургическим путем. Он будет нести эти шрамы до конца своей жизни", - говорится в петиции, адресованной руководителям компаний DC Warner и DC Entertainment.

Петиция появилась в сети в сети после того, как издание Daily Mail опубликовало запись разговора Эмбер Херд и Джонни Деппа, датированную 2015 годом. Актеры эмоционально обсуждают свои ссоры, когда Херд признается, что ударила Деппа и бросала в него вазы, а Депп говорит ей, что если она продолжит его бить, им придется расстаться.

В петиции об исключении Херд из "Аквамена 2" также отмечается, что актриса была арестована в 2009 году за жестокое обращение с бывшей женой Тасей Ван Ри.

"После развода Херд с Джонни Деппом она систематически боролась за то, чтобы погубить его в Голливуде. Она лгала, давала ложные свидетельства о том, что он был обидчиком, - говорится в петиции. - Об инциденте, во время которого она разбила кости в пальце Джонни Деппа и чуть не отрезала его, Херд предоставила ложную историю, утверждая, что он сам отрезал свой палец, окунул его в краску и написал ругательства на стенах".

Фанаты Деппа требуют, чтобы Warner Brothers и DC Entertainment исключили актрису из фильма "Аквамен 2": "Они не должны игнорировать страдания жертв Херд и не должны покрывать домашнего обидчика. Мужчины, как и женщины, являются жертвами домашнего насилия. Это нужно признать. Должны быть приняты меры для предотвращения чествования известного обидчика в индустрии развлечений".

Instagram Эмбер Херд наводнила критика людей, призывающих к справедливости, и актрисе пришлось удалить множество неприятных комментариев. В комментарии Daily Mail представитель актрисы признает, что аудиозапись была сделана самой Херд, но обвиняет Деппа в том, что он из мести передал ее прессе, желая выставить бывшую жену единственной виновницей.

  • Над звездой Джонни Деппа на голливудской Аллее славы надругались вандалы. 56-летнего актера оскорбили и назвали "фальшивкой".
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