RU  UA

Лайм

Джамала и alyona alyona порадовали фанов новой совместной песней и клипом: видео

Это уже вторая совместная работа исполнительниц

пятница, 7 февраля 2020, 12:49
читати статтю українською

В пятницу, 7 февраля, украинская певица Джамала презентовала клип на песню "Жалі", записанную совместно с хип-хоп-исполнительницей alyona alyona.

Премьера видео состоялась на YouTube-канале Джа. По словам певицы, эта песня о сожалениях. "Все книги о достижении успеха, пути к мечте, которые я читала, начинаются с мысли о том, что важно не жалеть о прошлом, а двигаться вперед. Сожаления, мысли об ошибках автоматически тянут тебя назад. Важно не зацикливаться на них. Победитель не тот, кто все время выигрывает, а тот, кто никогда не сдается!", - говорит Джамала.

Певица также рассказала, что во время написания песни поняла, то в ней не хватает хип-хоп части и тогда она вспомнила об alyona alyona.

"В середине композиции мне захотелось добавить хип-хоп часть – в лучших традициях Кендрика Ламара, душевную и со смыслом. Я предложила написать и исполнить ее alyona alyona, поскольку уважаю и люблю ее творчество", - поделилась артистка.

  • Ранее alyona alyona и Джамала презентовали в YouTube клип к совместному треку "Забирай". В нем исполнительницы рассказывают об обратной стороне популярности в эпоху интернета и соцсетей.
  • Группа KAZKA презентовала клип на трек "Літаки" из нового альбома NIRVANA. Песня стала саундтреком к новой украинской комедии "Свидание в Вегасе".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Квентин Тарантино угрожал до смерти избить известного телеведущего

Дэвид Леттерман рассказал о ссоре с Квентином Тарантино из-за неудачной шутки о личной жизни режиссера

Таисия Повалий встревожила поклонников снимком на инвалидной коляске: что случилось с певицей

Певица Таисия Повалий опубликовала в соцсети снимок, на котором запечатлена в инвалидной коляске.

Новая жизнь Принца Гарри и Меган Маркл: пара увлеклась йогой и хочет перебраться в Лос-Анджелес

Королевская семья принц Гарри и Меган Маркл живет на острове Ванкувер в особняке за $14 млн и ищет новый дом в Лос-Анджелесе

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: