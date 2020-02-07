Джамала и alyona alyona порадовали фанов новой совместной песней и клипом: видео

В пятницу, 7 февраля, украинская певица Джамала презентовала клип на песню "Жалі", записанную совместно с хип-хоп-исполнительницей alyona alyona.

Премьера видео состоялась на YouTube-канале Джа. По словам певицы, эта песня о сожалениях. "Все книги о достижении успеха, пути к мечте, которые я читала, начинаются с мысли о том, что важно не жалеть о прошлом, а двигаться вперед. Сожаления, мысли об ошибках автоматически тянут тебя назад. Важно не зацикливаться на них. Победитель не тот, кто все время выигрывает, а тот, кто никогда не сдается!", - говорит Джамала.

Певица также рассказала, что во время написания песни поняла, то в ней не хватает хип-хоп части и тогда она вспомнила об alyona alyona.

"В середине композиции мне захотелось добавить хип-хоп часть – в лучших традициях Кендрика Ламара, душевную и со смыслом. Я предложила написать и исполнить ее alyona alyona, поскольку уважаю и люблю ее творчество", - поделилась артистка.

Ранее alyona alyona и Джамала презентовали в YouTube клип к совместному треку "Забирай". В нем исполнительницы рассказывают об обратной стороне популярности в эпоху интернета и соцсетей.

Группа KAZKA презентовала клип на трек "Літаки" из нового альбома NIRVANA. Песня стала саундтреком к новой украинской комедии "Свидание в Вегасе".

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