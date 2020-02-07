KAZKA выпустила клип на саундтрек к новой украинской комедии: видео

Популярная украинская группа KAZKA презентовала клип на трек "Літаки" из нового альбома NIRVANA. Песня стала саундтреком к новой украинской комедии "Свидание в Вегасе"

Премьера видео состоялась на YouTube-канале коллектива. В ролике показаны кадры из романтического фильма, а также сами музыканты. Кстати, ради красивых кадров группа KAZKA впервые поехала в Лас-Вегас.

"Всегда хотела услышать нашу песню на сеансе в кинотеатре, полететь на свидание в Вегас и создать саундтрек к крутому фильму, поэтому этот опыт – идеальное комбо! Спасибо команде ленты за то, что на одной волне и с улыбкой на лице воплощаете мечты в жизнь. Надеюсь, зрителям понравится кино и, конечно, музыкальное сопровождение к нему. А пока – полетели смотреть наш общий клип на песню "Літаки", - прокомментировала солистка трио Александра Зарицкая.

Премьера романтической комедии "Свидание в Вегасе" назначена на 5 марта.

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