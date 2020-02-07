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Новая жизнь Принца Гарри и Меган Маркл: пара увлеклась йогой и хочет перебраться в Лос-Анджелес

Королевская пара наслаждается тихой жизнью, но планирует переезд в "столицу" индустрии развлечений

пятница, 7 февраля 2020, 13:05
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После отказа от королевских полномочий и переезда в Канаду принц Гарри и Меган Маркл превратились в домоседов и увлеклись йогой. Об этом приближенный к паре источник рассказал изданию People.

"Им нравится жить тихой жизнью. Они уходят на долгие прогулки, занимаются йогой, Меган готовит. Они настоящие домоседы, которые любят отдыхать с Арчи и собаками, - сказал источник о новой жизни герцога и герцогини Сассекских. - Они оба любят бывать на улице, и полюбили это именно там".

Сейчас принц Гарри, Меган и 8-месячный Арчи живут на живописном острове Ванкувер в уединенном особняке стоимостью 14 миллионов долларов у тихоокеанского побережья. При этом семья уже готовится к очередной дислокации.

"Им нравится быть в Канаде, но они также ищут дом в Лос-Анджелесе, - сказал источник. - У них, вероятно, будут дома в обоих местах. С их плеч сняли груз, который давил на них в течение длительного времени. Теперь Меган гораздо меньше стрессует. Они пытаются жить как обычные родители. Арчи является приоритетом. Очень важно заботиться о нем и ставить семью на первое место".

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