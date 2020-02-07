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Ужасная ошибка: стало известно, почему Памела Андерсон ушла от мужа через 12 дней после свадьбы

Актриса очень быстро поняла, что ее желания не сходятся с целями мужа-продюсера

пятница, 7 февраля 2020, 11:09
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Памела Андерсон поспешно вышла замуж за 74-летнего голливудского продюсера Джона Питерса, поскольку накануне провела месяц "духовного очищения" в Индии, и "ее сердце было слишком открытым". Об этом изданию Page Six рассказал источник, близкий к 52-летней актрисе.

Звезда "Спасателей Малибу" и продюсер фильма "Звезда родилась" поженились на тайной церемонии в конце января, но через 12 дней Андерсон объявила о расставании. По словам источника, актриса сразу же пожалела об их союзе.

"Памела работает не на тех волнах, что остальные люди. У нее огромное сердце, и она любит сильно, быстро, упорно. Она вернулась из поездки, и Джон сказал ей: "Я люблю тебя, давай поженимся". Поэтому она сказала: "Хорошо", - рассказал инсайдер. - После того, как они провели полтора дня вместе как муж и жена, она поняла, что совершила ужасную ошибку".

Звезда Playboy сочла Питерса властолюбивым и слишком сосредоточенным на славе, когда сама она теперь предпочитает проводить время вдали от мира знаменитостей и сосредоточена на благотворительной деятельности и защите животных. Кроме того, она почувствовала, что пятый муж "пытается слишком ее контролировать".

"Он был разочарован тем, что она хотела сохранить свою финансовую независимость… Он начал совершать звонки по поводу ее карьеры, приглашать ее в фильм, над которым работал, а она этого не хотела", - говорит инсайдер.

Брак Андерсон и Питерса закончился быстро, поскольку после свадьбы они не успели подать документы на его официальную регистрацию.

  • Сын Памелы Андерсон и Томми Ли отреагировал на тайную свадьбу своей матери с 74-летним продюсером. Похоже, юноша был очень рад новому статусу мамы.
  • Смотрите также на theLime, как Памела Андерсон в купальнике снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала. Похоже, в свои 52 актриса не собирается прощаться со статусом секс-символа.

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