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Жена звезды "Сумерек" потеряла ребенка на 6-м месяце беременности: влюбленные ждали девочку

В семье актера случилось несчастье

суббота, 8 февраля 2020, 17:41
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Американский актер Келлан Латс, сыгравший вампира Эмметта Каллена в серии фильмов "Сумерки" сообщил поклонникам трагическую новость - его супруга Бриттани Гонсалес потеряла ребенка, будучи на 6-м месяце беременности. Супруги ждали девочку.

Келлан написал в Instagram, что последние несколько дней были серьезным испытанием для всей его семьи. Свою публикацию Латс сопроводил черно-белым снимком, на котором супруга запечатлена еще с животиком.

"Это были американские горки с большим количеством эмоций. Собирая свое разбитое сердце и выходя на совершенно новый уровень, я выражаю благодарность за это потрясающее путешествие длиной в шесть месяцев. Иногда в жизни мы получаем ответы далеко не на все наши вопросы, но это не мешает нам оставаться справедливыми. Бог все исправит", - написал актер.

Супруга Келлана в свою очередь написала пост, в котором обратилась к своей дочери, которую потеряла.

"Девочка, ⁣это была огромная честь и большое удовольствие быть твоей мамой последние шесть месяцев. Я была так счастлива видеть твое маленькое личико на мониторе во время УЗИ и чувствовать твои шевеления внутри. Я не знаю, почему это случилось, но я успокаиваю себя тем, что ты никогда не испытаешь боли, а твое сердце никто никогда не разобьет. Ты сейчас в руках Иисуса, и однажды мы встретимся с тобой по-настоящему - на небесах... Твоя мама любит тебя так сильно", - написала Бриттани.

Гонсалес не стала озвучивать все детали трагедии, но намекнула, что сама едва осталась жива. Она также поблагодарила мужа, который все это время был рядом с ней.

Напомним, что Келлан Латс женился на телеведущей и модели Бриттани Гонсалес в ноябре 2017 года. В ноябре прошлого года супруги сообщили, что готовятся стать родителями. Они опубликовали милую фотографию, на которой запечатлены в поцелуе. На снимке Келлан и Бриттани одеты в джинсовые куртки, а в руках держат еще одну - маленького размера.

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