Катя Осадчая и Юрий Горбунов нежно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы: фото

Телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая отпраздновали "кожаную свадьбу" - их браку исполнилось три года. Пара, которая не устает радовать фанатов романтичными фото и признаниями, традиционно поздравила друг друга в Instagram.

"Три года назад мы сказали друг другу - да. Три года ты мой муж. Спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни. Все остальное скажу лично", - написала 36-летняя Осадчая, опубликовав портрет, на котором обнимает мужа.

Горбунов поделился улыбчивым селфи из отпуска и поблагодарил жену за любимого сына.

"Поздравляю тебя, любовь моя! Официально - три года вместе! Не официально - больше. Спасибо что ты есть! Спасибо за нашего Ивасика!" - ответил 49-летний телеведущий.

За несколько часов публикации супругов набрали тысячи лайков и сотни восторженных комментариев. Поздравить пару поспешили как фанаты, так и знаменитые друзья.

"Любим, поздравляем", - написал Потап.

"Ура! Поздравляю вас! Очаровательные!" - присоединилась Джамала.

"Масики!" - добавила Маша Ефросинина.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились в 2017 году. Впервые подробности свадьбы счастливый муж раскрыл в передаче своей жены "Світське життя".

Ранее Горбунов удостоился почетной награды "Папа года". Своим достижением ведущий похвастался в своем Instagram. Как отметил Юрий, эта победа ему досталась благодаря его жене.

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