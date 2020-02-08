Мэттью Перри последним из "Друзей" завел аккаунт в Instagram: первая публикация актера

Вслед за Дженнифер Энистон, которая в прошлом году произвела фурор первой публикацией в Instagram, в социальной сети зарегистрировался еще один актер из "Друзей" - Мэттью Перри. Теперь поклонники сериала могут следить за жизнью всех шестерых звезд ситкома.

На данный момент число фолловеров его страницы составило около 4 миллионов человек. Сам Перри успел подписаться на коллег по сериалу: Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Дэвида Швиммера, Мэтта Леблана, Дженнифер Энистон, а также сделать первую публикацию.

"Вот как я взволнован, чтобы наконец-то быть в Instagram. Итак, поехали", - подписал Перри короткое видео, на котором радуется и танцует. Всего за несколько часов пост актера собрал более 2 миллионов лайков.

Коллеги Мэттю по сериалу обрадовались тому, что он наконец-то решился завести аккаунт в Instagram. Одной из первой на это отреагировала Лиза Кудроу, сыгравшая в "Друзьях" Фиби.

"Наконец-то! Да! Не верю своим глазам! Добро пожаловать в инстаграм, Мэттью Перри", - написала актриса, прикрепив к посту архивное фото с актером.

А Дженнифер Энистон не упустила возможности подшутить над актером. "Я в шоке, Мэтти последним присоединился к Instagram, учитывая, что он был хм…хм… хм", - написала актриса.

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