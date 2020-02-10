Лучшие наряды красной дорожки Оскара-2020: фото самых стильных знаменитостей

9 февраля в голливудском театре "Долби" режиссеры, продюсеры, актеры и другие деятели кинематографа вышли на сцену за долгожданными "Оскарами". Список победителей кинопремии и главные подробности церемонии награждения смотрите в прямой трансляции theLime, а здесь мы собрали самые яркие фотографии с красной дорожки. Вот, кто из звезд впечатлил нас больше всего.

Джулии Баттерс, сыгравшей в "Однажды в Голливуде" маленькую, но запоминающуюся роль в сцене с плачущим Леонардо ДиКаприо, всего 10 лет. Несмотря на юный возраст, актриса стала звездой красной дорожки благодаря розовому наряду от Christian Siriano.

Америка Феррера стала известной благодаря главной роли в сериале "Дурнушка Бетти", но сейчас назвать беременную актрису дурнушкой не повернется язык. Для "Оскара" звезда выбрала красное платье и золотую повязку, вдохновленную индейским племенем ленка - коренным народом родного Гондураса.

Наряд певицы Жанель Монэ стал одним из самых заметных на церемонии. Ее платье с капюшоном от Ralph Lauren полностью усеяно крупными сверкающими стразами, отражающими вспышки фотокамер.

Оскароносная актриса Реджина Кинг блистала на красной дорожке в розовом ассиметричном платье Versace и драгоценностях Harry Winston.

Звезда сериала "Убивая Еву" Сандра О покорила публику фактурным платьем Elie Saab, декорированным крупными шифоновыми цветами.

Звезда "Кролика Джоджо" Ребел Уилсон в золотом платье Jason Wu, с красной помадой и золотистыми локонами стала воплощением голливудского гламура.

Платье актрисы Джины Дэвис привлекло внимание обилием текстур и глубоким декольте.

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Топ-модель Молли Симс

Лучшим украшением 60-летнего Антонио Бандероса стали его спутницы - девушка Николь Кемпел в белоснежном обтягивающем наряде и 23-летняя дочь Стелла дель Кармен в красном платье с черным лаковым лифом.

Номинированная на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана" Флоренс Пью пришла на церемонию в бирюзовом платье Louis Vuitton.

Роскошное платье Dior Haute Couture Натали Портман дополнила важной деталью: на накидке актрисы вышиты имена женщин, которых не номинировали на "Оскар-2020". Таким образом звезда сделала акцент на отсутствии на кинопремии гендерного разнообразия.

Номинированная на "Оскар" звезда "Маленьких женщин" Сирша Ронан в платье Gucci выглядела на 100% достойной награды.

Рене Зеллвегер в белоснежном платье Armani, расшитом блестящими пайетками, еще раз доказала превосходство минимализма: из украшений на ней было только крупное кольцо на указательном пальце, но звезда выглядела торжественно и элегантно.

Шарлиз Терон в роскошном черном платье Dior Haute Couture стала воплощением сексуальности.

Бри Ларсон в платье Celine с высоким разрезом и глубоким декольте показала, как подчеркнуть все достоинства фигуры одним единственным платьем.

Ранее мы собрали 15 самых эффектных нарядов красной дорожки за всю историю премии Оскар. Среди победителей - Грейс Келли, Анджелина Джоли и Дженнифер Лопес.

Любителям эпатажа не стоит упускать из виду фото 10 знаменитостей, чьи наряды нарушили все правила красной дорожки. Эти звезды не побоялись проявить себя, и их платья публика запомнила надолго.

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