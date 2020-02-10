Все говорят о наряде Натали Портман на "Оскаре" - и неудивительно, ведь она превратила его в протест

Выспавшись после бессонной ночи, зрители 92-й церемонии Оскар-2020 с новой силой взялись за ее обсуждения. В центре внимания снова наряды на красной дорожке, лауреаты премии, интриги и неожиданности. Так, одним из самых обсуждаемых стал наряд актрисы Натали Портман. О нем говорят таблоиды и соцсети, и не удивительно, ведь это очень креативный вариант протеста.

Звезда фильмов "Леон" и "Черный лебедь" проявила солидарность женщинам-режиссерам, которые не были номинированы в этом году на премию "Оскар" и попросила бренд Dior вышить на ее уникальном наряде их фамилии. Так на лацканах накидки появились имена Лорин Скафарии ("Стриптизерши"), Греты Гервик ("Маленькие женщины"), Лулы Ван ("Прощание") и других.

"Я просто хотела отметить вклад женщин, которых не признали за их потрясающую работу в этом году, своим собственным способом", - отметила в беседе с прессой Портман.

Все дело в том, что за 92-летнюю историю существования премии "Оскар" лишь пять женщин попадали в шорт-лист номинантов в категории "Лучший режиссер", статуэтка доставалась лишь одной из них - Кэтрин Бигелоу за фильм "Повелитель бури".

Ранее на этот счет неоднократно высказывались как крупные издания, так и сами актеры. Но, похоже, что жест Портман стал самым ярким.

Напомним, 92-я церемония вручения кинопремий Оскар-2020 состоялась в ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе. Золотые статуэтки вручили лауреатам в 24 категориях.

Главный "Оскар" в категории "Лучший фильм" достался южнокорейскому фильму "Паразиты" режиссера Пона Джун-Хо. Комедийно-драматическая картина с элементами триллера стала первой не англоязычной, которая удостоилась награды в этой категории.

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