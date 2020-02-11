Бывший муж Памелы Андерсон раскрыл правду об их 12-дневном браке: все дело в деньгах

Голливудский продюсер Джон Питерс заявил, что его брак с Памелой Андерсон развалился сразу после того, как он расплатился с огромными долгами актрисы. Себя 74-летний Питерс назвал "старым дураком", пишет издание Page Six.

Продюсер отрицает, что просил 52-летнюю звезду выйти за него замуж. По его словам, предложение сделала сама Андерсон.

"Когда она написала мне сообщение о том, что хочет выйти замуж, это была своего рода мечта, хотя я был помолвлен с другой женщиной, - написал Питерс. - Я бросил все для Пэм. У нее были счета на $ 200 тысяч и никаких возможностей заплатить, поэтому заплатил я. И это - благодарность, которую я получаю. Нет глупее старого дурака".

Напомним, что пара сыграла секретную свадьбу 20 января, и уже 1 февраля Памела Андерсон ушла от мужа. Источник сообщил, что актриса приняла поспешное решение, поскольку ее сердце было "слишком открыто" после "духовного очищения" в Индии.

Питерс приложил копию письма к Памеле, где сообщил, что "весь этот брак с адвокатами, долгами и Jazmin" его напугал: "Это заставило меня понять, что в 74 мне нужна простая спокойная жизнь, а не интернациональная любовь".

Jazmin - новый секс-позитивный проект Андерсон, и Питерс утверждает, что он граничит с порнографией.

"Поскольку я работал всю свою жизнь, пытаясь сделать что-то для себя, это очень меня обеспокоило. Я думал, что вместе строить империю было бы весело, но я ошибался, - написал продюсер. - Я простой парень, который любит своих детей. Я не хочу летать туда-сюда в Канаду. Я не люблю путешествовать. Я все еще хочу, чтобы ты была в моем фильме. Это будет для тебя замечательным прорывом. Я могу любить тебя, дать тебе новую карьеру. Нам нужно пару недель, чтобы остыть, тогда мы можем поговорить. Я люблю тебя".

Что касается источника, утверждавшего, что Андерсон считает Петерса "слишком контролирующим", продюсер сказал: "Если под контролем она подразумевает то, что я оплатил ее счета, так как она была разорена. Я также полностью обновил ее гардероб".

Представитель Памелы Андерсон назвал претензии Питерса "полностью сфабрикованными и смехотворными". "Несмотря на попытки г-на Питерса получить ответ от г-жи Андерсон, она не имеет никаких комментариев и желает ему всего наилучшего", - заявил он.

Сын Памелы Андерсон и Томми Ли отреагировал на тайную свадьбу своей матери с 74-летним продюсером. Похоже, юноша был очень рад новому статусу мамы.

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