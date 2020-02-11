RU  UA

Лайм

Бывший муж Памелы Андерсон раскрыл правду об их 12-дневном браке: все дело в деньгах

Кинопродюсер расплатился с долгами актрисы, но вовремя понял, что не готов попрощаться со своим состоянием

вторник, 11 февраля 2020, 11:20
читати статтю українською

Голливудский продюсер Джон Питерс заявил, что его брак с Памелой Андерсон развалился сразу после того, как он расплатился с огромными долгами актрисы. Себя 74-летний Питерс назвал "старым дураком", пишет издание Page Six.

Продюсер отрицает, что просил 52-летнюю звезду выйти за него замуж. По его словам, предложение сделала сама Андерсон.

"Когда она написала мне сообщение о том, что хочет выйти замуж, это была своего рода мечта, хотя я был помолвлен с другой женщиной, - написал Питерс. - Я бросил все для Пэм. У нее были счета на $ 200 тысяч и никаких возможностей заплатить, поэтому заплатил я. И это - благодарность, которую я получаю. Нет глупее старого дурака".

Напомним, что пара сыграла секретную свадьбу 20 января, и уже 1 февраля Памела Андерсон ушла от мужа. Источник сообщил, что актриса приняла поспешное решение, поскольку ее сердце было "слишком открыто" после "духовного очищения" в Индии.

Питерс приложил копию письма к Памеле, где сообщил, что "весь этот брак с адвокатами, долгами и Jazmin" его напугал: "Это заставило меня понять, что в 74 мне нужна простая спокойная жизнь, а не интернациональная любовь".

Jazmin - новый секс-позитивный проект Андерсон, и Питерс утверждает, что он граничит с порнографией.

"Поскольку я работал всю свою жизнь, пытаясь сделать что-то для себя, это очень меня обеспокоило. Я думал, что вместе строить империю было бы весело, но я ошибался, - написал продюсер. - Я простой парень, который любит своих детей. Я не хочу летать туда-сюда в Канаду. Я не люблю путешествовать. Я все еще хочу, чтобы ты была в моем фильме. Это будет для тебя замечательным прорывом. Я могу любить тебя, дать тебе новую карьеру. Нам нужно пару недель, чтобы остыть, тогда мы можем поговорить. Я люблю тебя".

Что касается источника, утверждавшего, что Андерсон считает Петерса "слишком контролирующим", продюсер сказал: "Если под контролем она подразумевает то, что я оплатил ее счета, так как она была разорена. Я также полностью обновил ее гардероб".

Представитель Памелы Андерсон назвал претензии Питерса "полностью сфабрикованными и смехотворными". "Несмотря на попытки г-на Питерса получить ответ от г-жи Андерсон, она не имеет никаких комментариев и желает ему всего наилучшего", - заявил он.

  • Сын Памелы Андерсон и Томми Ли отреагировал на тайную свадьбу своей матери с 74-летним продюсером. Похоже, юноша был очень рад новому статусу мамы.
  • Смотрите также на theLime, как Памела Андерсон в купальнике снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала. В свои 52 актриса не собирается прощаться со статусом секс-символа.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Читайте также

Модель Эшли Грэм показала честное фото своей фигуры после родов

Эшли Грэм родила сына и показала фото после родов. Эшли Грэм в Instagram пожаловалась на сложное восстановление после рождения ребенка

Украинскую певицу и супругу миллиардера ограбили в киевском ТРЦ (фото)

О проделках вора Камалия Захур узнала лишь после просмотра записей видеокамер

Все говорят о наряде Натали Портман на "Оскаре" - и неудивительно, ведь она превратила его в протест

Актриса Натали Портман нашла способ креативно напомнить академикам о важности равенства

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: