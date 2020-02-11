Энрике Иглесиас в третий раз стал отцом - певец хранит это в тайне, а вот родственники не смогли

Певец Энрике Иглесиас и его супруга, российская теннисистка и модель Анна Курникова, в третий раз стали родителями. Грядущее пополнение в семье пара скрывала, однако недавно супругов заметили на прогулочной яхте в Майами, и слухи о третьей беременности Курниковой подтвердились.

Сейчас же, как утверждает Daily Mail, семья также хранит в тайне и тот факт, что ребенок уже появился на свет. Но, судя по всему, не всем под силу хранить секреты - о рождении племянника на одной из радиостанций проболтался брат певца Хулио.

На вопрос интервьюера, собирается ли Хулио в третий раз стать дядей, он вдруг ответил: "Я уже им стал. У моего брата теперь трое детей. Он очень счастлив". При этом не менее счастливый дядя отказался раскрывать пол ребенка, его имя и какие-либо другие подробности. Фанам артиста придется дождаться официальной информации.

Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе уже более 15 лет. В декабре 2017 года певец и модель стали родителями - в их семье появились близнецы Николас и Люси. Незадолго до новостей о рождении третьего ребенка пара проводила отпуск в Майами, откуда делились милыми семейными фото.

Дети актрисы Миллы Йовович ни на секунду не отходят от новорожденной сестры. Милоте их фотографий просто нет предела. Похоже, маленькая Оушан будет расти сразу с несколькими мамами.

Ранее Милла Йовович рассказала о модельной карьере 12-летней дочери. Сходство девочки с актрисой поражает ее поклонников.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.