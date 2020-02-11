Фейковый роман Тины Кароль и Дана Балана: настоящей девушкой певца назвали студентку из Харькова

В январе стартовал вокальный проект Голос країни-10 и его создатели вернулись к теме непростых отношений Тины Кароль и музыканта Дана Балана, которые занимают кресла судей. Несмотря на театральность информационных вбросов, многие зрители наживку проглотили и бурный "закулисный роман" обсуждается уже не первый месяц подряд. Даже успел разозлить сына певицы.

Сейчас в сети заговорили о новой избраннице Балана, 20-летней студентке из Харькова, на которую журналу Viva! якобы указал инсайдер, пожелавший не разглашать свое имя.

Как утверждает источник, девушку зовут Анастасия. Она часто присутствует на съемках шоу и не очень-то скрывает отношений с музыкантам. Так, в профиле Анастасии нашли фотографию из квартиры Дана Балана - на снимке заметили похожий интерьер и аналогичные картины.

Более того, как утверждает так называемый инсайдер, Анастасия сопровождала Дана Балана во время отпуска в Буковеле и Бухаресте.

Личная жизнь Дана Балана находится за плотным, непроглядным занавесом. Наверное поэтому на вопросы фолловеров в Инстаграм Анастасия отвечает загадками. Впрочем, из них тоже можно сделать определенные выводы.

К примеру, на вопрос, что на самом деле происходит между Баланом и Кароль, девушка ответила - "Роман, написанный гением". Когда же у Анастасии не без намека поинтересовались, нормально ли встречаться с мужчиной, который на 10 лет старше, студента заверила, что не видит в этом ничего плохого.

Никаких других подтверждений романа между некой Анастасией и Даном Баланом на текущий момент нет.

В это воскресенье прошел уже 4 выпуск шоу Голос країни-10. На сцене вокального проекта внезапно оказался телеведущий Владимир Остапчук. Удивить судей и зрителей он решил своим маленьким хобби - американским хип-хопом.

Недавно жена телеведущего Елена Войченко дала откровенное интервью, в котором рассказала о многочисленных изменах Владимира Остапчука, обвинила его в безразличии к детям и пожаловалась на нерегулярные выплаты. Это якобы и стало настоящей причиной их развода.

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