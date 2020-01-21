Известная plus-size модель Эшли Грэм родила первенца

Американская plus-size модель Эшли Грэм впервые стала матерью. У 32-летней знаменитости и ее супруга Джастина Эрвина родился сын.

Радостной новостью новоиспеченная мама поделилась с поклонниками в Instagram. "В 6 часов вечера, в эту субботу наши жизни изменились в лучшую сторону. Спасибо вам за ваши любовь и поддержку в это невероятное время. 18.01.2020", - написала Эшли.

Других подробностей о новорожденном сыне Грэм пока не сообщила. Не спешит модель показывать и фотографию малыша.

Напомним, что о беременности 32-летней plus-size модели стало известно в августе прошлого года. Эшли и Джастин опубликовали видео, где сообщили о грядущем пополнении в семье.

Эшли Грэм – модель мирового уровня. Она представляет коллекции знаменитых дизайнеров и не боится сниматься даже в нижнем белье. Ее тонкая талия и широкие бедра делают ее весьма аппетитной.

Эшли Грэм перед родами решилась на смелую фотосъемку. Пышнотелая красавица позировала в объектив камеры своего мужа Джастина Эрвина без одежды.

Ранее plus-size модель стала героиней январского номера американского Vogue. Знаменитость появилась на обложке глянца, а также ее фото украсили страницы именитого журнала.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.