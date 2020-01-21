RU  UA

Лайм

Известная plus-size модель Эшли Грэм родила первенца

Радостной новостью молодая мама поделилась в Instagram

вторник, 21 января 2020, 09:44
читати статтю українською

Американская plus-size модель Эшли Грэм впервые стала матерью. У 32-летней знаменитости и ее супруга Джастина Эрвина родился сын.

Радостной новостью новоиспеченная мама поделилась с поклонниками в Instagram. "В 6 часов вечера, в эту субботу наши жизни изменились в лучшую сторону. Спасибо вам за ваши любовь и поддержку в это невероятное время. 18.01.2020", - написала Эшли.

Других подробностей о новорожденном сыне Грэм пока не сообщила. Не спешит модель показывать и фотографию малыша.

Напомним, что о беременности 32-летней plus-size модели стало известно в августе прошлого года. Эшли и Джастин опубликовали видео, где сообщили о грядущем пополнении в семье.

Эшли Грэм – модель мирового уровня. Она представляет коллекции знаменитых дизайнеров и не боится сниматься даже в нижнем белье. Ее тонкая талия и широкие бедра делают ее весьма аппетитной.

  • Эшли Грэм перед родами решилась на смелую фотосъемку. Пышнотелая красавица позировала в объектив камеры своего мужа Джастина Эрвина без одежды.
  • Ранее plus-size модель стала героиней январского номера американского Vogue. Знаменитость появилась на обложке глянца, а также ее фото украсили страницы именитого журнала.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

52-летняя Памела Андерсон в купальнике снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала

Памела Андерсон в 52 года снялась в купальнике для мужского журнала. Фото Памелы Андерсон 2020 - фигура и внешность актрисы

Дмитрий Комаров похудел на 10 кг и рассказал, как это ему удалось

Дмитрий Комаров признался, что во время экспедиции в Китай похудел на 10 килограмм.

Как теперь называть принца Гарри и Меган Маркл? Отвечаем на популярные вопросы

Отказ принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий - популярные вопросы о титулах, доходах, месте жительства и будущем принца Гарри и Меган

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: