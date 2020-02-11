Сын Синди Кроуфорд сделал тату на лице, и соцсети его не пощадили: фото

20 летний Пресли Гербер, сын супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера, отбивается от критиков, которые в пух и прах разнесли его новую татуировку. На правой щеке юноши появилось слово "MISUNDERSTOOD" - "неправильно понятый", и фоловеры в Instagram действительно его не поняли.

Фото: @presleygerber в Instagram

Как и его сестра, 18-летняя Кайя Гербер, Пресли работает моделью. Как сложится его карьера с появлением тату - неизвестно, поскольку многие пользователи решили, что он испортил свою привлекательную внешность.

Сам Пресли бросился на защиту своей татуировки: "Вы не знаете, как я себя чувствую. Вы не в моей голове".

Когда его спросили о значении тату, юноша ответил: "Думаю, меня не очень понимают. Если у кого-нибудь есть, что сказать мне об этом или о чем-то еще, или о моей семье, или о том, каким я вырос… Я дам вам свой адрес - обещаю - и вы можете прийти сказать мне это в лицо".

Фото: @presleygerber в Instagram

"Если бы я думал, что это испортит мне лицо, я бы этого не сделал. Я думаю, что это довольно очевидная вещь, - сказал молодой человек. - Тату говорит неправильно понятый, потому что так я себя чувствовал всю свою жизнь".

Дети Синди Кроуфорд, Кайя и Пресли Гербер

В Instagram Пресли Гербера по прежнему оставляют комментарии с критикой:

"Боже правый. Эта татуировка - единственно, что неправильно поймут. Ты испортил всю картину".

"Тебя действительно настолько не понимают? Наличие всех денег в своем распоряжении никогда не бывает хорошей вещью в жизни. Тебе должно быть так скучно. Надеюсь, ты сделаешь что-то хорошее в будущем".

"Ты очень скоро пожалеешь об этом решении".

"Что за ужасная идея! Почему ты сделал это со своим лицом?"

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"Ты не гангстер или трэп-певец, ты гребаный сын Синди Кроуфорд, прекрати пытаться казаться кем-то, кем ты не являешь. Ты богатый человек, сделай с этим что-то".

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