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Дженнифер Энистон - 51: в день рождения актриса похвасталась стильной фотосессией в белье

Фигура и внешность актрисы доказывает, что возраст - всего лишь цифры

среда, 12 февраля 2020, 10:52
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11 февраля Дженнифер Энистон отпраздновала 51-й день рождения, и по случаю праздника журнал Interview опубликовал ее откровенную беседу с коллегой Сандрой Баллок. Интервью звезды "Утреннего шоу" украсила эффектная фотосессия, и сама Энистон не смогла не поделиться яркими фото со своими 27,7 млн подписчиков в Instagram.

"Спасибо за такой сюрприз на день рождения. Не знала, что это выйдет сегодня. Чувствую гордость и честь праздновать с этой обложкой. Спасибо команде Interview за чествование женщин в любом возрасте… быть 51-летней довольно забавно", - написала актриса.

В интервью Энистон рассказала, как ей удается оставаться жизнерадостной и не разочаровываться, когда дела идут не так, как надо.

"Думаю, что это происходит из-за того, что я выросла в дестабилизированной семье и не чувствовала себя безопасно. Я наблюдала за тем, как взрослые бывают недобрыми друг к другу, и это заставило меня думать: "Я не хочу так делать. Я не хочу быть такой. Я не хочу испытывать это чувство, которое сейчас ощущаю в своем теле. Я не хочу, чтобы кто-то еще, с кем я когда-либо контактировала, чувствовал это". Поэтому я думаю, что я должна поблагодарить своих родителей. Вы можете или сердиться, или быть мучеником, или вы можете сказать: "У вас есть лимоны? Давай сделаем лимонад".

Фотографии безупречной фигуры именинницы собрали 6,4 млн лайков и десятки тысяч комментариев, среди которых нашлось место и для друзей Дженнифер.

"Я в ауте", - восхитилась Хейли Бибер.

"Боже правый, ты прекрасна внутри и внешне", - написала Дрю Берримор.

"Всегда потрясающая", - отметила Риз Уизерспун.

Комплименты и поздравления для Дженнифер Энистон также оставили Кортни Кокс, Минди Калинг, Эшли Бенсон, Мэрайя Кэри, Карли Клосс, Гвен Стефани, Мария Шарапова, Лиза Кудроу, Гвинет Пелтроу и другие звезды.

  • Ранее Брэд Питт ответил на слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон. Многие мечтали о том, чтобы Брэд и Джен снова стали парой, но у бывших супругов на это свое мнение.
  • Тренер 50-летней Дженнифер Энистон раскрыл секрет ее стройной фигуры. Вы и так об этом догадывались, все дело в самом образе жизни голливудской звезды.

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