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Брэд Питт ответил на слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон

Многие мечтали о том, чтобы Брэд и Джен снова стали парой. Похоже, все это лишь пустые разговоры

пятница, 24 января 2020, 10:43
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Фотографии теплой встречи бывших супругов Брэда Питта и Дженнифер Энистон на вручении премии Гильдии киноактеров США взволновали мир: поклонники звездной пары решили, что их отношения получили перезагрузку. Но сам Питт, похоже, ничего об этом не знает, пишет Entertainment Tonight.

Когда актера спросили, что он думает о реакции интернета на их с Энистон фото, он рассмеялся.

"Я ничего не знаю. Я блаженно наивен и останусь таким", - сказал Питт, отметив, что "не читал заголовки".

Но источник сообщил Entertainment Tonight, что Энистон и Питт отлично знают о домыслах людей, и они их очень веселят.

"Брэд и Джен начали общаться после того, как их отношения [с Анджелиной Джоли и Джастином Теру] закончились, - сказал источник. - Они видели друг друга, но только изредка и случайно. Джен часто фотографируют, поэтому она сознательно избегала Брэда. Хотя она всегда его обожала, она не хотела разводить слухи. Но она не понимала, насколько огромной будет реакция общественности [на их фото]. Они оба посмеялись над этим".

Ранее Брэд Питт говорил о том, почему его личная жизнь так неадекватно обсуждается в прессе. На церемонии вручения премии "Золотой глобус" он сказал: "Я хотел взять с собой маму, но не смог, потому что обо всех, с кем я стою рядом, говорят, что я с ними встречаюсь. Это было бы просто неловко".

Позже в интервью для подкаста WTF он пожаловался: "Я просто кормлю мусорные журналы. Наверное потому, что моя личная жизнь - это катастрофа".

  • Ранее Брэд Питт поблагодарил друга, который помог ему справиться с алкоголизмом. Завязать с выпивкой его вдохновил известный актер, который не пьет уже 16 лет.
  • Также звезда "Однажды в Голливуде" объяснил, почему охладел к работе, и не хочет посвящать актерству жизнь. Похоже, Питт предпочел интересным ролям "интересную жизнь".

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