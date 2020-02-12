Маколей Калкин вновь заступился за Майкла Джексона и рассказал, как проводил время с покойным певцом

Маколей Калкин и Майкл Джексон познакомились вскоре после выхода фильма "Один дома" (1990), и вплоть до смерти певца в 2009 году их связывали близкие отношения. Когда Джексона обвинили в педофилии, Калкина начали засыпать вопросами о странной дружбе со взрослым мужчиной. Из года в год актер настаивает на его невиновности, и в новом интервью для Esquire он еще раз повторил свою точку зрения.

Калкин вспоминает, что несмотря на 22-летнюю разницу в возрасте, Джексон часто вел себя как ребенок. Вместе они любили разыгрывать людей по телефону: певец звонил незнакомцам и говорил: "Здравствуйте, я хотел бы купить холодильник. Насколько хороши ваши холодильники?" Все это очень веселило 10-летнего мальчика.

В последний раз друзья встретились в 2005 году в здании суда округа Санта-Барбара в 2005 году, когда Макколею было 24 года, а Джексону - 46. Тогда Калкин давал показания в защиту певца, которого обвиняли в надругательстве над 13-летним мальчиком, у которого был рак. В конце концов его оправдали.

"Это правда: он никогда ничего мне не делал, - заявляет сегодня 39-летний актер. - Я никогда не видел, чтобы он что-то делал. И особенно сегодня у меня нет причин что-либо скрывать. Парень скончался. Сейчас самое время поговорить. И если бы мне было о чем рассказать, я бы обязательно это сделал. Но нет, я никогда ничего не видел; он никогда ничего не делал".

Калкин является крестным отцом 21-летней дочери певца, Пэрис Джексон, и они очень близки. Маколей передал ей свою странную привычку красть ложки в кафе, ресторанах и самолетах. Они до сих пор обмениваются ложками, и у них на предплечьях одинаковые татуировки.

"Это безобидная вещь. Это не значит, что вы что-то разрушаете, например, крадете шахматную фигуру, и доска становится неполной", - объяснил актер.

На главную роль в ремейке "Один дома" выбрали актера. У юного Арчи Йейтса уже есть опыт: он сыграл в оскораносном фильме Тайки Вайтити "Кролик Джоджо".

С выхода культовой рождественской комедии "Один дома" прошло уже 29 лет. Вот, как ее актеры выглядят сегодня (на фото их не узнать).

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