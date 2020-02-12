Сальма Хайек провела ночь после "Оскара" в клинике. И дело не в пьянке, просто она - настоящая подруга

Вечером 9 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения премий "Оскар", по завершении которой голливудские звезды тут же отправились отмечать успехи коллег на традиционной вечеринке журнала Vanity Fair. Тусовка снова собрала все сливки общества, но актрисе Сальме Хайек пришлось ее пропустить и провести ночь в местном госпитале. И нет, дело не в бурном праздновании, а все потому, что она - настоящий друг.

Фото: instagram.com/salmahayek

Как стало известно позже, подруга актрисы Эвелин О’Нил угодила в ДТП и получила травмы. Узнав об инциденте, Хайек тут же отправилась с ней в госпиталь Cedars-Sinai, даже не сменив вечернего наряда от Gucci.

Судя по снимкам в Инстаграм, женщины так и провели в медучреждении всю ночь. Пострадавшей оказали необходимую помощь, и в это время ее поддерживала подруга.

Фото: instagram.com/salmahayek

Фото: instagram.com/salmahayek

Поступок актрисы вызвал восхищения в соцсети. 53-летнюю Хайек назвали примером лучшей подруги. Ее приятельнице пожелали скорейшего выздоровления.

Церемония вручения кинопремий Оскар-2020 прошла традиционно в театре "Долби". Прямую трансляцию из зала вели 225 стран, включая Украину.

Смотрите также по ссылке полный список лауреатов премии Оскар-2020 в 24-х номинациях.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.