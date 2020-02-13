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Джим Керри угодил в скандал из-за неосторожной шутки: за что обиделись на актера

Актера решил пофлиртовать с журналисткой, и соцсети его не простили

четверг, 13 февраля 2020, 13:41
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Нынче голливудским звездам приходится быть очень осторожными в своих высказываниях: чувствительная публика может расценить их как оскорбление. В ту же лужу вступил актер Джим Керри, чья шутка в адрес журналистки Heat Magazine Шарлотты Лонг вызвала волну гнева в Twitter.

58-летний Керри отвечал на вопросы о своей роли в фильме "Ежик Соник", когда репортер спросила его о карьере.

"В фильме у Соника есть список дел, которые нужно успеть сделать в жизни. После всех достижений в карьере и жизни, есть ли что-нибудь еще в вашем списке?" - спросила она.

"Только ты, - шутливо ответил актер. - Вот и все, все остальное сделано".

"Ничего себе! Я не знаю, что сказать на это!" - рассмеялась Лонг.

"Просто имей в виду", - сказал Керри.

Журналистка опубликовала запись интервью в Twitter, но придирчивые пользователи тут же обвинили комика в хищническом поведении.

"Я огромный фанат Джима Керри, но сегодня потерял к нему уважение".

"Посмотрите значение слова "неэтичный" в словаре, там будет фотография Джима Керри".

"Это действительно неприемлемо, я хочу и надеюсь, что он извинится перед тобой. Но ты справилась с этим очень хорошо, желаю тебе больше сил!"

К счастью, у шутки Керри нашлись и защитники.

"Нет ничего плохого в том, чтобы немного пофлиртовать. Пока он не имеет в виду вагины, пенисы и домогательства".

"Конечно, это неловко, но если бы Киану Ривз сказал такое, люди бы сказали вау, а не фу".

"Таааак .. очевидно, я один из немногих, кто не считает это ужасным? Просто Джим Керри пошутил… да, может быть, не лучшим образом. Тем не менее, Шарлотта Лонг посмеялась над этим и профессионально продолжила интервью".

"Я только что увидел это в заголовке: "Джим Керри сделал грубый сексистский комментарий". Вы серьезно, черт возьми? Он просто шутит, и остальная часть интервью показывает, что он дружелюбный и веселый, я не вижу, что в этом плохого. Боже мой, большинство людей так легко обижаются в эти дни ни за что".

Сейчас журналистка скрыла свою учетную запись,чтобы избежать дальнейшего развития конфликта.

Джим Керри играет злодея доктора Роботника в экранизации популярной видеоигры Sega Ежик Соник. Сообщается, что осенью он расстался с актрисой Джинджер Гонзага, с которой сблизился на съемках сериала Шучу.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Джим Керри

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