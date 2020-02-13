Супруга Дэвида Аксельрода решила устроить ему сюрприз и остригла волосы (фото)

Украинский продюсер Алена Мозговая, жена певца Дэвида Аксельрода, решилась на кардинальные перемены во внешности. Знаменитость остригла волосы и появилась перед супругом практически лысой.

Свой новый образ продюсер также продемонстрировала ведущей Соломии Витвицкой в ее Telegram-канале "Особливе з Соломією". На кадрах ролика Мозговая с новой стрижкой запечатлена в салоне автомобиля. "Продюсер утром удивила своего мужа Дэвида Аксельрода новой прической. Он проснулся и увидел свою любимую в совершенно неожиданном образе!", - гласит подпись к видео.

Что сподвигло Мозговую на такие радикальные перемены, она не уточнила. Но подчеркнула, что ей так удобно.

Напомним, что Дэвид Аксельрод (в прошлом - Владимир Ткаченко) примет участие в Национальном отборе на Евровидение-2020. Певец выступит во втором полуфинале (15 февраля) с авторской песней HORIZON. Для артиста это не первый опыт участия в украинском отборе. В 2013 году он уже боролся за путевку на Евровидение и даже вышел в финал.

С Еленой Мозговой Дэвид познакомился в 2006 году. Пара официально поженилась перед рождением дочери Соломии в 2015-м.

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская кардинально сменила имидж. Певица предпочла длинным волосам удлиненное каре, которое не сдает позиций уже который сезон.

Украинская танцовщица Алена Шоптенко решилась на перемены во внешности. Хореограф распрощалась со своими длинными локонами, которые долгое время были ее визитной карточкой.

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