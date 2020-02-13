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Супруга Дэвида Аксельрода решила устроить ему сюрприз и остригла волосы (фото)

Алена Мозговая представила свой новый смелый стиль

четверг, 13 февраля 2020, 18:15
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Украинский продюсер Алена Мозговая, жена певца Дэвида Аксельрода, решилась на кардинальные перемены во внешности. Знаменитость остригла волосы и появилась перед супругом практически лысой.

Свой новый образ продюсер также продемонстрировала ведущей Соломии Витвицкой в ее Telegram-канале "Особливе з Соломією". На кадрах ролика Мозговая с новой стрижкой запечатлена в салоне автомобиля. "Продюсер утром удивила своего мужа Дэвида Аксельрода новой прической. Он проснулся и увидел свою любимую в совершенно неожиданном образе!", - гласит подпись к видео.

Что сподвигло Мозговую на такие радикальные перемены, она не уточнила. Но подчеркнула, что ей так удобно.

Напомним, что Дэвид Аксельрод (в прошлом - Владимир Ткаченко) примет участие в Национальном отборе на Евровидение-2020. Певец выступит во втором полуфинале (15 февраля) с авторской песней HORIZON. Для артиста это не первый опыт участия в украинском отборе. В 2013 году он уже боролся за путевку на Евровидение и даже вышел в финал.

С Еленой Мозговой Дэвид познакомился в 2006 году. Пара официально поженилась перед рождением дочери Соломии в 2015-м.

  • Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская кардинально сменила имидж. Певица предпочла длинным волосам удлиненное каре, которое не сдает позиций уже который сезон.
  • Украинская танцовщица Алена Шоптенко решилась на перемены во внешности. Хореограф распрощалась со своими длинными локонами, которые долгое время были ее визитной карточкой.

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