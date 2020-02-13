Роуз МакГоуэн раскритиковала наряд Натали Портман на "Оскаре", назвав ее активизм отвратительным

На церемонии награждения премии "Оскар" актриса Натали Портман превратила свой наряд в протест: на лацканах ее накидки от Dior были вышиты имена женщин-режиссеров, которых Американская киноакадемия не номинировала.

"Я просто хотела отметить вклад женщин, которых не признали за их потрясающую работу в этом году", - сказала Портман о Грете Гервиг ("Маленькие женщины"), Лорин Скафарии ("Стриптизерши"), Лулу Вонг ("Прощание"), Мати Диоп ("Атлантика"), Селин Сьямме ("Портрет девушки в огне"), Альме Харель ("Лапочка") и других.

Хотя многие сочли посыл Портман полезным и важным, актриса Роуз МакГоуэн выступила в Facebook с жесткой критикой ее активизма.

"Я нахожу активизм Портман глубоко оскорбительным для тех из нас, кто на самом деле выполняет эту работу. Я пишу это не из зависти, я пишу из отвращения. Я просто хочу, чтобы она и другие актрисы делали дело, - написала МакГоуэн на своей странице. - Натали, ты работала с двумя женщинами-режиссерами в течение своей очень долгой карьеры - одна из них была тобой. У тебя есть продюсерская компания, которая наняла ровно одну женщину-режиссера - тебя".

По мнению МакГоуэн, актрисы А-класса могли бы изменить мир, если бы заняли активную позицию, но вместо этого становятся проблемой.

"Да, ты, Натали. Ты проблема. Пустые слова являются проблемой. Ложная поддержка других женщин - проблема, - резко заявила она. - Пока ты и твои коллеги-актрисы не станете настоящими, сделай одолжение, повесь свой вышитый плащ активиста".

Хотя пользователи поддержали МакГоуэн в комментариях, многие также ругали ее за резкую критику.

"Она может и не быть активисткой, но, по крайней мере, она поддерживает таких активисток, как ты! Нет ничего плохого в использовании ее платформы, чтобы привлечь внимание к проблеме. Это хорошее начало!"

"Ты, кажется, также являешься частью проблемы. Это печально. Унижение других женщин не поможет вашему делу. И это не очень хорошо выглядит".

"Похоже, пришло время попрощаться с Роуз. Я всегда поддерживал твою борьбу, но унижение кого-то, кто тоже решил высказаться, мне не подходит. Чао".

Напомним, 92-я церемония вручения кинопремий Оскар-2020 состоялась в ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе. Золотые статуэтки вручили лауреатам в 24 категориях.

Главный "Оскар" в категории "Лучший фильм" достался южнокорейскому фильму "Паразиты" режиссера Пона Джун-Хо. Комедийно-драматическая картина с элементами триллера стала первой не англоязычной, которая удостоилась награды в этой категории.

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