Билли Айлиш выпустила песню для нового Джеймса Бонда "Не время умирать"

18-летняя обладательница "Грэмми" Билли Айлиш выпустила саундтрек для 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Сумрачная песня "No Time To Die" была записана Айлиш совместно с братом Финнеасом и продюсером Стивеном Липсоном. Оркестровые аранжировки предоставили известные кинокомпозиторы Ханс Циммер и Мэтт Данкли.

"Мне кажется безумием быть частью этого. Иметь возможность написать песню для фильма, который является частью такой легендарной серии, - огромная честь, - заявила Айлиш. - "Джеймс Бонд" - самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке".

Билли стала самым молодым музыкантом, когда-либо записывавших заглавную песню для фильмов об агенте 007. Режиссер "Не время умирать" Кэри Фукунага результатом остался доволен.

"Их творческая целостность и талант не имеют себе равных, и я не могу дождаться, когда зрители услышат то, что они создали, - свежую новую перспективу, вокал которой отразится эхом для будущих поколений", - сказал он об Айлиш и ее брате.

Фильм Бонд 25 "Не время умирать" выходит в прокат 9 апреля.

На Оскаре-2020 Билли Айлиш трогательно спела кавер на песню The Beatles Yesterday. Ее красивый номер посвящался ушедшим из жизни кинематографистам.

Билли Айлиш рассказала о причинах депрессии, которая чуть не привела к суициду. Оказывается, певица мечтала стать моделью и не могла принять особенности своей фигуры.

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