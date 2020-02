В песне Билли Айлиш прячется самый страшный звук на свете - и все это проделки ее брата

Брат Билли Айлиш и ее продюсер Финнеас О’Коннел, который недавно появился в новом клипе певицы Everything I Wanted, погостил в студии вечернего шоу Джимми Фэллона и рассказал о двух любопытных моментах в песнях сестры.

Билли Айлиш и Финнеас О'Коннел на церемонии Грэмми-2020Фото: Getty Images

Записывая дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, у Билли и Финнеаса возникла идея поискать реальные звуки, которые можно было бы замиксовать в музыку и сделать частью треков. Им это удалось, и так в песне Bury A Friend появился самый страшный звук на свете - визг стоматологической бормашины.

Как рассказал Финнеас, посещая стоматолога, Билли сумела записать на диктофон тот самый отвратительный звук бормашины. В песне он появляется на отметке 2:55.

На этом эксперименты брата и сестры не закончились. Работая над хитом Bad Guy, который собрал в YouTube уже более 700 млн просмотров, продюсер и певица использовали вместо хай-хэтов сигнал пешеходного перехода, который издают австралийские светофоры.

Кстати, вот-вот, по словам Финнеаса, его знаменитая сестренка объявит дату релиза песни, которая войдет в трек-лист новой "бондианы".

Напомним, Билли Айлиш и ее брат стали триумфаторами премии Грэмми-2020, певица одержала победу во всех главных категориях: "Альбом года" и "Лучший поп-альбомом", "Песня года", "Запись года", а также "Лучший новый артист". Дебютный лонгплей принес Финнеасу статуэтку в категории "Продюсер года".

В конце января Билли Айлиш шокировала фанатов признанием о суицидальных мыслях, которые преследовали ее в 2018 году на фоне депрессии. В новом интервью Vogue певица объяснила, что надломило ее психическое здоровье.

