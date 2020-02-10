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Билли Айлиш трогательно выступила на Оскаре-2020 - номер посвящался ушедшим из жизни кинематографистам

Певица стала приглашенной гостей церемонии награждения Американской киноакадемии

понедельник, 10 февраля 2020, 12:47
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92-я церемония награждения премии Оскар-2020 запомнилась не только лауреатами и эффектными нарядами знаменитостей, но и неожиданными музыкальными номерами. На главной киносцене выступили многие артисты, среди которых была и обладательница четырех "Грэмми" Билли Айлиш.

Выступление 18-летней певицы было самым трогательным, прослезились не только гости вечера, но и наблюдавшие за церемонией зрители по всему миру. Билли Айлиш исполнила хит Yesterday группы The Beatles. Такая песня была выбрана для того, чтобы почтить память умерших кинематографистов.

На фортепиано певице аккомпанировал ее брат Финнеас О’Коннел, а в этот момент на экране сменялись портреты деятелей кино, которые ушли из жизни в 2019 и 2020 годах.

В списке были баскетболист Коби Брайант, британский комик Терри Джонс, один из основателей комедийной труппы "Монти Пайтон", а также легенда Голливуда Кирк Дуглас.

  • 9 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония награждения премии Оскар-2020, отметившая главные достижения кинематографа за минувший год. Вот, кто одержал победу в ее 24-х номинациях.
  • В этом году за "Оскар" в категории "Лучший дизайн костюмов" соревновались фильмы "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины", "Джокер" и "Однажды в Голливуде". Мы вспомнили 7 культовых картин-лауреатов премии с потрясными костюмами.

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