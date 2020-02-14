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DZIDZIO в День святого Валентина признался в любви - и это не жена

Певец порадовал поклонников музыкальной новинкой

пятница, 14 февраля 2020, 13:03
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Солист группы DZIDZIO Михаил Хома презентовал новую зажигательную песню, в которой признается в любви Киеву. Вместе с треком музыкант представил и яркий клип.

Премьера сингла "Я люблю тебе, Київ" и клипа на него состоялась в День святого Валентина, который ежегодно отмечается 14 февраля. Съемки видеоряда проходили в самых известных местах столицы: Подол, станция метро "Университет", улицы Крещатик и Майдан Независимости.

За день до выхода клипа DZIDZIO рассказал в своем Instagram историю, с чего началась его любовь к Киеву.

"И только сейчас, после 7 лет я честно могу признаться: Да, я люблю тебя, Киев, город мой. Люблю тебя искренне за то, что ты есть. Ты для меня - лучший город счастливых мечтаний", - добавил певец.

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