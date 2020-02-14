Модель Эшли Грэм показала, как кормит ребенка грудью в кафе - теперь все спорят, нужно ли так делать

18 января плюс-сайз модель Эшли Грэм стала мамой, и теперь в ее Instagram все чаще появляются фото с сыном Исааком. 32-летняя звезда вдохновляет женщин любить свое тело, и в новой публикации показала, как кормит ребенка грудью в общественном месте.

На фото Эшли сидит за столиком в кафе, обнажив грудь для малыша в теплом плюшевом комбинезоне. Вместо подписи модель опубликовала эмодзи кофе и молока.

Фото: @ashleygraham в Instagram

Фото набрало 1,19 млн лайков, и в комментариях фанаты и друзья поблагодарили Грэм за поддержку права женщин кормить грудью на публике.

"Люблю видеть, как другие женщины кормят грудью на публике, потому что это помогает мне чувствовать себя более уверенно, когда я так делаю. Хотя я кормлю уже более 4 месяцев, все еще стесняюсь", - призналась австралийская модель Белла Лючиа.

"Не смущайтесь, делайте все, что вам удобно и полезно для вас и вашего ребенка! Продолжайте в том же духе, мамы!"

"20 лет назад меня попросили покинуть кофейню в Атланте для грудного вскармливания. Мне пришлось вывести моего голодного плачущего ребенка и смущенную плачущую себя на улицу. Я нашла магазин одежды и спросила, могу ли я использовать одну из их раздевалок, чтобы накормить моего ребенка. Мы (надеюсь) прошли долгий путь! Люблю это фото! Поздравляю с рождением ребенка".

Фото: @ashleygraham в Instagram

Впрочем, нашлись в комментариях и противники публичного кормления, развязав нешуточную дискуссию.

"Я кормила грудью свою девочку, но извините, я не думаю, что есть какая-то необходимость, чтобы какая-то мать так открыто вывешивала это на публике. Уверена, что меня за это расстреляют, но вы все равно должны уважать других вокруг вас".

"Я сама беременна, и у меня с этим все окей. Но что делать, если вокруг есть дети?"

"Я не понимаю, почему она не может использовать одеяло. Я знаю, что меня все возненавидят, но мне все равно".

"Никто не критикует грудное вскармливание, просто прикрывайте грудь! Да, это естественно, так же как и секс, но мы же не прыгаем друг на друга публично, потому что, вы знаете, это естественно! Детям не нужно видеть все, как и другим взрослым! Мы живем в обществе, где люди думают, что все и вся должны соглашаться только потому, что они так думают, и никто не должен придерживаться другого мнения. Они просто глупы!"

"Ничего плохого в грудном вскармливании на публике - это еда. Но почему такая фотография должна быть в вашем Instagram? Вы хотите медаль?"

Сейчас под фотографией Эшли Грэм собралось более 14 тысяч комментариев, но сама модель не ответила ни на один из них.

Эшли Грэм перед родами решилась на смелую фотосъемку. Пышнотелая красавица позировала в объектив камеры своего мужа Джастина Эрвина без одежды.

Ранее plus-size модель стала героиней январского номера американского Vogue. Знаменитость появилась на обложке глянца, а также ее фото украсили страницы именитого журнала.

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