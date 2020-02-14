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Модель Эшли Грэм показала, как кормит ребенка грудью в кафе - теперь все спорят, нужно ли так делать

Откровенное фото Эшли вызвало в Instagram бурную дискуссию о допустимости кормления грудью на публике

пятница, 14 февраля 2020, 15:28
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18 января плюс-сайз модель Эшли Грэм стала мамой, и теперь в ее Instagram все чаще появляются фото с сыном Исааком. 32-летняя звезда вдохновляет женщин любить свое тело, и в новой публикации показала, как кормит ребенка грудью в общественном месте.

На фото Эшли сидит за столиком в кафе, обнажив грудь для малыша в теплом плюшевом комбинезоне. Вместо подписи модель опубликовала эмодзи кофе и молока.

Фото: @ashleygraham в Instagram

Фото набрало 1,19 млн лайков, и в комментариях фанаты и друзья поблагодарили Грэм за поддержку права женщин кормить грудью на публике.

"Люблю видеть, как другие женщины кормят грудью на публике, потому что это помогает мне чувствовать себя более уверенно, когда я так делаю. Хотя я кормлю уже более 4 месяцев, все еще стесняюсь", - призналась австралийская модель Белла Лючиа.

"Не смущайтесь, делайте все, что вам удобно и полезно для вас и вашего ребенка! Продолжайте в том же духе, мамы!"

"20 лет назад меня попросили покинуть кофейню в Атланте для грудного вскармливания. Мне пришлось вывести моего голодного плачущего ребенка и смущенную плачущую себя на улицу. Я нашла магазин одежды и спросила, могу ли я использовать одну из их раздевалок, чтобы накормить моего ребенка. Мы (надеюсь) прошли долгий путь! Люблю это фото! Поздравляю с рождением ребенка".

Фото: @ashleygraham в Instagram

Впрочем, нашлись в комментариях и противники публичного кормления, развязав нешуточную дискуссию.

"Я кормила грудью свою девочку, но извините, я не думаю, что есть какая-то необходимость, чтобы какая-то мать так открыто вывешивала это на публике. Уверена, что меня за это расстреляют, но вы все равно должны уважать других вокруг вас".

"Я сама беременна, и у меня с этим все окей. Но что делать, если вокруг есть дети?"

"Я не понимаю, почему она не может использовать одеяло. Я знаю, что меня все возненавидят, но мне все равно".

"Никто не критикует грудное вскармливание, просто прикрывайте грудь! Да, это естественно, так же как и секс, но мы же не прыгаем друг на друга публично, потому что, вы знаете, это естественно! Детям не нужно видеть все, как и другим взрослым! Мы живем в обществе, где люди думают, что все и вся должны соглашаться только потому, что они так думают, и никто не должен придерживаться другого мнения. Они просто глупы!"

"Ничего плохого в грудном вскармливании на публике - это еда. Но почему такая фотография должна быть в вашем Instagram? Вы хотите медаль?"

Сейчас под фотографией Эшли Грэм собралось более 14 тысяч комментариев, но сама модель не ответила ни на один из них.

  • Эшли Грэм перед родами решилась на смелую фотосъемку. Пышнотелая красавица позировала в объектив камеры своего мужа Джастина Эрвина без одежды.
  • Ранее plus-size модель стала героиней январского номера американского Vogue. Знаменитость появилась на обложке глянца, а также ее фото украсили страницы именитого журнала.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Эшли Грэм

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