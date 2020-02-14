Наталка Карпа вспомнила, как любимый сделал ей предложение - певица сказала "да" 14 февраля

Ровно четыре года назад в День всех влюбленных герой АТО Евгений Терехов сделал предложение выйти замуж украинской певице Наталке Карпе. Это произошло на концерте группы "Антитела" во Львове.

Так, по случаю праздника, певица решила вспомнить тот романтический день. "Специально не искала это видео, скорее оно меня сегодня нашло и напомнило, как при несколько тысячной аудитории на концерте нашей любимой группы "Антитела" Евгений Терехов сделал мне предложение", - написала Наталка.

На кадрах ролика видно, что для певицы это было настоящим сюрпризом. Она была уверена, что любимый находится в другом городе.

Во время концерта Тарас Тополя позвал Наталку Карпу на сцену, чтобы якобы вручить благодарственное письмо за помощь в волонтерской деятельности. Когда певица открыла его - там был текст: "Ты выйдешь за меня замуж?". Затем на сцене с охапкой белых роз появился Евгений, и певица сказала ему заветное: "Да!".

Наталка рассказала, что на такой важный шаг Терехов решился спустя месяц отношений. "Для меня, это было ох, какое безумное решение (кто меня знает, тот знает, как я долго принимаю важные и ответственные решения), но я ни на секунду не пожалела, что стала женой лучшего мужчины в мире! Люблю", - призналась певица.

Напомним, что в декабре 2019 года Наталка Карпа и Евгений Терехов стали родителями - у супругов родилась дочь Злата. Для певицы девочка стала первым ребенком, а для Евгения - вторым. Терехов также воспитывает дочку от первого брака.

Наталка Карпа и Евгений Терехов крестили свою маленькую дочь. Крестным папой девочки стал лидер группы "Антитела" и отец двоих сыновей Тарас Тополя. Для музыканта Злата стала первой крестницей.

Наталка Карпа, которая впервые стала мамой в 38 лет, пережила трудные роды. Артистка призналась, что появление малышки на свет затянулось.

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