Украинский комик рассказал о тяжелой болезни жены, которая едва не забрала ее жизнь

Украинский комик и телеведущий Дядя Жора (Вадим Мичковский) рассказал о сложном периоде в своей жизни - однажды он едва не потерял свою любимую жену Наталью.

Об этом шоумен откровенно рассказал в программе "Життя відомих людей". По его словам, у супруги после первых родов диагностировали врожденный порок сердца, однако тогда женщина не придала этому значения.

Фото: instagram.com/dyadya_jora

Спустя некоторое время состояние Натальи стало ухудшаться и ей потребовалась срочная операция. Однако врачи не хотели браться за такое рисковое вмешательство, поскольку такую процедуру принято делать только в детстве. А жене комика на тот момент было уже 34 года.

Дядя Жора вспоминает, что очень испугался за любимую, узнав о ее страшном диагнозе. "Я помню эту истерику, тот звонок, после того как она вышла от врача и мы еще долго говорили и успокаивали. Но у нее была четкая позиция, что надо делать операцию", – поделился шоумен.

В итоге телеведущему удалось найти врача, который согласился сделать сложную операцию на сердце. Наталья пробыла на операционном столе целых восемь часов и, к счастью, осталась жива.

После этого Наталья смогла полностью восстановиться и еще раз забеременеть. 24 мая 2017 года супруга комика подарила ему третью дочь, которые родители назвали Аминой.

Фото: instagram.com/dyadya_jora

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