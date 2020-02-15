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Замкнулась в себе, не хотела петь: сестра Софии Ротару рассказала, как певица пережила смерть мужа

Супруг артистки ушел из жизни в 2002 году

суббота, 15 февраля 2020, 14:08
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Сестра Софии Ротару, певица Аурика Ротару, рассказала, как артистка пережила смерть мужа, с которым прожила в браке 34 года. Анатолий Евдокименко ушел из жизни в 2002 году после продолжительной болезни.

"Толик болел долго. Он лежал в больнице. У него был инсульт. Потом еще лечили долго", - поделилась воспоминаниями Аурика в программе "Життя відомих людей".

Анатолий Евдокименко и София РотаруФото: instagram.com/sofiarotaru.official

Спустя год после первого инсульта, у мужчины снова случился приступ. Анатолий потерял способность говорить и впал в кому. После третьего инсульта Евдокименко не стало.

София Ротару очень тяжело переживала трагедию. Певица замкнулась в себе, отказалась от всех концертов и даже подумывала уйти со сцены. Из этого состояния артистке помог выйти ее сын Руслан.

София Ротару с сыном РусланомФото: instagram.com/sofiarotaru.official

"Сын заставил ее работать. Не сидеть дома, плакать и страдать, а начинать что-то делать. Писать новую песню, куда-то поехать выступить. И вот она постепенно вошла в этот курс", - поделилась сестра артистки.

После этого Ротару выпустила альбом под названием "Єдиному", который посвятила покойному мужу.

  • Украинская певица Sonya Kay, племянница народной артистки Украины Софии Ротару, собралась замуж. Долгое время поклонники гадали, кто же является избранником девушки. И вот наконец знаменитость раскрыла личность жениха.
  • Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, 19-летняя София Евдокименко, выступающая под сценическим именем Sofia Eve, презентовала новую англоязычную песню. Композиция получила название Lonely Walkers.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: София Ротару

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