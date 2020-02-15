Замкнулась в себе, не хотела петь: сестра Софии Ротару рассказала, как певица пережила смерть мужа

Сестра Софии Ротару, певица Аурика Ротару, рассказала, как артистка пережила смерть мужа, с которым прожила в браке 34 года. Анатолий Евдокименко ушел из жизни в 2002 году после продолжительной болезни.
"Толик болел долго. Он лежал в больнице. У него был инсульт. Потом еще лечили долго", - поделилась воспоминаниями Аурика в программе "Життя відомих людей".
Анатолий Евдокименко и София Ротару
Спустя год после первого инсульта, у мужчины снова случился приступ. Анатолий потерял способность говорить и впал в кому. После третьего инсульта Евдокименко не стало.
София Ротару очень тяжело переживала трагедию. Певица замкнулась в себе, отказалась от всех концертов и даже подумывала уйти со сцены. Из этого состояния артистке помог выйти ее сын Руслан.
София Ротару с сыном Русланом
"Сын заставил ее работать. Не сидеть дома, плакать и страдать, а начинать что-то делать. Писать новую песню, куда-то поехать выступить. И вот она постепенно вошла в этот курс", - поделилась сестра артистки.
После этого Ротару выпустила альбом под названием "Єдиному", который посвятила покойному мужу.
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