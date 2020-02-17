Элтону Джону стало плохо на сцене: 72-летнему певцу диагностировали атипичную пневмонию

Элтону Джону пришлось прервать концерт в Новой Зеландии из-за плохого самочувствия. Позже он признался, что не смог петь из-за воспаления легких.

"Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в сегодняшнем концерте в Окленде, - написал Элтон Джон в Twitter. - Сегодня мне поставили диагноз атипичная пневмония, но я решил подарить вам лучшее из возможных шоу. Я играл и пел от всего сердца, пока мой голос больше не смог петь. Я разочарован, глубоко расстроен и извиняюсь. Я сделал все, что мог".

Фото: @eltonofficial в Twitter

В социальных сетях фанаты поддержали артиста и поблагодарили его за выступление.

"Твое выступление было невероятным. Сейчас самое главное то, что лучше для тебя. Мы всегда будем поддерживать и любить тебя".

"Все по-прежнему очень гордятся тобой, Элтон. Ты отдал все, что у тебя было, и посвятил себя этому туру. Отдыхай, надеюсь, ты поправишься".

"Это не твоя вина. Ты старался, и это заслуживает уважения. Ты не сделал ничего плохого. Позаботься сейчас о себе и скорейшего выздоровления. Я так тронута твоей преданностью и самоотдачей".

"Тот факт, что ты продолжал бороться и петь (и петь невероятно), даже когда не мог говорить, просто феноменален. Спасибо за все, ты настоящее вдохновение".

По данным Американской ассоциации легких, атипичная пневмония (walking pneumonia), диагностированная у Элтона Джона, обычно протекает достаточно легко, чтобы человек мог продолжать повседневную деятельность. Среди ее симптомов - кашель, лихорадка, боль в груди и головная боль.

Ранее Элтон Джон поделился страхами о здоровье после лечения рака. В 2017 году певец перенес тяжелую операцию по удалению простаты.

Также Элтон Джон рассказал о борьбе с алкоголизмом и наркозависимостью. В свои самые тяжелые дни он боялся, что умрет от передозировки или инфаркта.

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