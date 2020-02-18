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Модель Эшли Грэм показала честные последствия родов - и они далеки от эффектных фото в купальнике

Молодая мама показала, как изменилось ее тело после рождения первенца

вторник, 18 февраля 2020, 12:32
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Американская plus-size модель Эшли Грэм спустя месяц после рождения первенца показала последствия родов. Пышнотелая красавица опубликовала честное фото, на котором продемонстрировала растяжки на животе.

На снимке, опубликованном в ее Instagram, молодая мама позирует обнаженной, прикрывая грудь рукой. "Та же я. Немного новых историй", - написала под фотографией Эшли.

Фото: instagram.com/ashleygraham

Всего за несколько часов публикация модели собрала более миллиона лайков. В комментариях к посту поклонники Грэм восхищаются ее откровенностью.

Напомним, что Эшли Грэм впервые стала мамой 18 января. Своего первого сына Исаака Менелика модель рожала дома, вместе с мужем, акушеркой и доулой. Роды длились 6 часов, но все прошло без осложнений.

Эшли Грэм – модель мирового уровня. Она представляет коллекции знаменитых дизайнеров и не боится сниматься в бикини и даже без одежды. Ее тонкая талия и широкие бедра делают ее весьма аппетитной.

Фото: instagram.com/ashleygraham

Фото: instagram.com/ashleygraham

  • Ранее Эшли Грэм показала, как кормит ребенка грудью в кафе. Фото набрало 1,19 млн лайков и разделило фанов на два лагеря: одни поблагодарили знаменитость за поддержку права женщин кормить грудью на публике, другие выступили против публичного кормления.
  • Эшли Грэм перед родами решилась на смелую фотосъемку. Пышнотелая красавица позировала в объектив камеры своего мужа Джастина Эрвина без одежды.

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