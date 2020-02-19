Развод - главное сожаление: Бен Аффлек рассказал об алкоголизме и разрушенном браке

Бен Аффлек назвал главным сожалением в своей жизни развод с актрисой Дженнифер Гарнер, в браке с которой у него родилось трое детей. В откровенном интервью для The New York Times актер также коснулся темы алкоголизма, от которого пострадала вся его семья.

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia

"Люди с компульсивным поведением, такие как я, постоянно испытывают дискомфорт. Вы пытаетесь улучшить свое самочувствие за счет еды, питья, секса, азартных игр, покупок или чего-то еще. Но это в конечном итоге делает вашу жизнь хуже. Затем вы делаете больше, чтобы этот дискомфорт исчез. Тогда начинается настоящая боль. Это порочный круг, который ты не можешь разорвать. По крайней мере, так случилось со мной", - признается Аффлек.

Оскароносный режиссер и актер рассказал, что довольно долго пил умеренно, но когда в 2015 году его 10-летний брак с Дженнифер Гарнер начал распадаться, проблемы с алкоголем ухудшились.

"Мое пьянство, конечно же, создало больше проблем в браке, - констатирует он. - Самое большое сожаление в моей жизни - это развод".

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia

Аффлек мало говорил об алкоголизме с момента завершения третьего этапа реабилитации в 2018 году (первые два были в 2001 и 2017 годах), но признался, что осенью 2019 года ненадолго сорвался после того, как достиг года трезвости.

"Рецидив смущает, - сказал он. - Я бы хотел, чтобы этого не произошло. Я действительно хотел бы, чтобы это не оказалось в Интернете, чтобы мои дети этого не видели".

По словам Аффлека, алкоголизм и психические расстройства - его семейная проблема. Отец актера пил почти каждый день, и стал трезвым, когда Бену исполнилось 19 лет; его младший брат Кейси Аффлек также говорил о своей зависимости; их бабушка по отцовской линии покончила с собой, когда ей было 46 лет; дядя застрелился из дробовика; тетя была героиновой наркоманкой.

"Мне потребовалось много времени, чтобы фундаментально, глубоко, без малейшего сомнения, признаться себе, что я алкоголик, - сказал Аффлек. - Мне не слишком полезно зацикливаться на неудачах, рецидивах. Я, безусловно, допустил ошибки. Я сделал то, о чем сожалею. Но следует взять себя в руки, учиться на этом, пытаться двигаться вперед".

Также в интервью актер поблагодарил известных коллег, которые помогают ему поддерживать трезвый образ жизни. Как ни странно, один из них помог справиться с алкоголизмом и Брэду Питту.

"Брэдли Купер и Роберт Дауни-младший. Эти ребята оказали мне большую поддержку, и к ним я испытываю большое чувство благодарности", - признался он.

Ранее Брэд Питт поделился отношением к алкогольной зависимости. Актер рассказал о переменах в жизни и пожаловался на осуждающее общество.

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