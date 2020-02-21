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8 сильных женщин, которые не купились на тренды Голливуда и отказались от "уколов красоты"

Звезды без пластических операций, не скрывающие свой возраст

пятница, 21 февраля 2020, 19:21
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Не секрет, что с каждым годом все большее количество людей по всему миру пользуются услугами косметологов и пластических хирургов. Особенно это касается мира звезд. Но все-таки далеко не все знаменитости пытаются скрывать свои возрастные изменения. В этом материале мы расскажем вам о селебрити, которые принимают и любят свою натуральную красоту.

Мерил Стрип. 70-летняя обладательница множества премий, в числе которых "Оскар", "Эмми", "Золотой глобус", BAFTA и многие другие, не боится показывать свой возраст. Более того, многие поклонники утверждают, что с годами Мерил становится только более женственной, элегантной и харизматичной. И с ними сложно не согласиться. Даже кинокритики не смогли устоять перед очарованием и талантом этой женщины, и присвоили ей звание одной из величайших актрис современности.

Хайди Клум. Звезда показов модного бренда нижнего белья Victoria's Secret тоже не хочет бороться со своей естественной внешностью. Сейчас Хайди 46 лет, на ее лице заметны небольшие морщинки, ее фигура также изменилась с годами. Но это совершенно не мешает ей продолжать участвовать в модных показах, сниматься для глянцевых журналов, играть в кино и жить счастливой жизнью, как и в более юном возрасте. Более того, Клум недавно вышла замуж за молодого музыканта из группы Tokio Hotel, Тома Каулитца. Том младше своей избранницы на 17 лет.

Кейт Уинслет. Звезда "Титаника" тоже является приверженицей натуральной красоты. В свои 44 года Кейт отлично выглядит, несмотря на различные возрастные изменения. Она не прячет мимические морщины, даже наоборот. По мнению Уинслет, это те особенности, которые делают ее собой.

Такого же мнения придерживается и коллега Кейт Уинслет по фильму "Отпуск по обмену", красотка Кэмерон Диас. Кэм 47 лет, у нее давно появились морщинки в уголках глаз и возле губ. Также Диас всю жизнь страдает от акне. Но все эти нюансы совершенно не беспокоят звезду. В одном из интервью она даже призналась, что однажды попробовала уколы красоты. Но ей настолько не понравилось быть непохожей на обычную себя, что больше она больше никогда не хочет пользоваться подобными услугами.

Сальма Хайек. Горячую 53-летнюю актрису много раз называли одной из самых красивых женщин планеты. Несмотря на то, что она решительно не хочет корректировать различные нюансы своего лица и фигуры. Сальма носит минимум косметики и не пытается выглядеть моложе. По словам самой актрисы, она просто старается вести максимально активный и здоровый образ жизни.

Джулианна Мур. Звезда фильмов "Ганнибал", "Голодные игры" и многих других нисколько не стесняется того, что ей уже почти 60 лет. Наоборот, Мур считает, что главный секрет настоящей красоты - в естественности. Поэтому даже косметикой актриса пользуется не слишком часто.

Джоди Фостер, которой на данный момент 57 лет, тоже считает, что красота должна быть натуральной. В своем возрасте единственное, что актриса делает для поддержания внешности - здоровый образ жизни. Актриса придерживается режима питания, занимается спортом и не собирается ничего в себе менять.

Джулия Робертс. 52-летняя обладательница самой очаровательной улыбки Голливуда (по мнению многих критиков и поклонников) однажды призналась, что не отрицает вероятность каких-либо хирургических вмешательств ради красоты. Но все-таки решила не соглашаться на подобные манипуляции. Более того, Робертс считает, что в ее актерской и модельной карьере возраст ей только на руку. Ведь она становится фактурнее, харизматичнее и, соответственно, интереснее и привлекательнее.

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