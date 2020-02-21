RU  UA

Лайм

Бывший муж Памелы Андерсон вернулся к невесте, которую бросил ради 12-дневного брака с актрисой

Избранница Джона Питерса поразительно похожа на молодую Андерсон

пятница, 21 февраля 2020, 09:24
читати статтю українською

Кинопродюсер Джон Питерс вернулся к своей бывшей невесте всего через 21 день после расставания с Памелой Андерсон. Удивляться такой быстрой перемене чувств не приходится, ведь его брак со звездой "Спасателей Малибу" продлился всего 12 дней.

Джон Питерс и Джулия Фэй УэстФото: Page Six

"Когда Памела отправила мне сообщение, что хочет выйти замуж, это было своего рода мечтой, хотя я был помолвлен с другой женщиной", - рассказывал 74-летний Питерс изданию Page Six.

Теперь кинопродюсер вернулся к 34-летней актрисе Джулии Фэй Уэст, которая поразительно похожа на молодую Андерсон. В интервью журналу К9 2014 года Джулия рассказывала, что "страстно любит животных", "пишет позитивные книги", а ее идеальный мужчина - "совершенно несовершенный человек", который любит ее так, что "с ним она расцветает розой".

Фото: @juliafayewest в Instagram

Питерс заверил СМИ, что у него с Уэст все в порядке несмотря на скоропостижный разрыв и быстрый брак со звездой Playboy.

  • Ранее Джон Питерс раскрыл правду о 12-дневном браке с Памелой Андерсон. Как ни странно, все дело в деньгах. Кинопродюсер утверждает, что расплатился с долгами актрисы, но вовремя понял, что не готов попрощаться со своим состоянием.
  • Сама Памела называет свой брак с Питерсом ужасной ошибкой, которую совершила из-за "слишком открытого сердца". Также она обвинила продюсера в излишнем контроле.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

В сети обсуждают необычную прическу Елены Зеленской для публичного выхода: фото

Первая леди Украины Елена Зеленская для нового выхода в свет сделала прическу с косичками.

Фигура - песочные часы: 53-летняя Сальма Хайек показала яркие фото в купальнике

Сальма Хайек в Instagram показала фигуру в купальнике после обвинений в использовании ботокса

Оззи Осборн пожаловался на мучительную боль, и дело вовсе не в его болезни Паркинсона

Оззи Осборн страдает от круглосуточной боли, которая не связана с болезнью Паркинсона. Оззи Осборн рассказал о своем здоровье сейчас

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: