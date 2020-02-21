Бывший муж Памелы Андерсон вернулся к невесте, которую бросил ради 12-дневного брака с актрисой

Кинопродюсер Джон Питерс вернулся к своей бывшей невесте всего через 21 день после расставания с Памелой Андерсон. Удивляться такой быстрой перемене чувств не приходится, ведь его брак со звездой "Спасателей Малибу" продлился всего 12 дней.

Джон Питерс и Джулия Фэй УэстФото: Page Six

"Когда Памела отправила мне сообщение, что хочет выйти замуж, это было своего рода мечтой, хотя я был помолвлен с другой женщиной", - рассказывал 74-летний Питерс изданию Page Six.

Теперь кинопродюсер вернулся к 34-летней актрисе Джулии Фэй Уэст, которая поразительно похожа на молодую Андерсон. В интервью журналу К9 2014 года Джулия рассказывала, что "страстно любит животных", "пишет позитивные книги", а ее идеальный мужчина - "совершенно несовершенный человек", который любит ее так, что "с ним она расцветает розой".

Фото: @juliafayewest в Instagram

Питерс заверил СМИ, что у него с Уэст все в порядке несмотря на скоропостижный разрыв и быстрый брак со звездой Playboy.

Ранее Джон Питерс раскрыл правду о 12-дневном браке с Памелой Андерсон. Как ни странно, все дело в деньгах. Кинопродюсер утверждает, что расплатился с долгами актрисы, но вовремя понял, что не готов попрощаться со своим состоянием.

Сама Памела называет свой брак с Питерсом ужасной ошибкой, которую совершила из-за "слишком открытого сердца". Также она обвинила продюсера в излишнем контроле.

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