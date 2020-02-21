Фигура - песочные часы: 53-летняя Сальма Хайек показала яркие фото в купальнике

После перепалки с троллем, обвинившим Сальму Хайек в злоупотреблении ботоксом, 53-летняя актриса решила еще раз доказать, что ее молодость и красота - совершенно естественны. Звезда фильмов "Фрида" и "Отчаянный" опубликовала в Instagram яркие фото в купальнике, вызвав бурю восторга в комментариях.

На одном из снимков Сальма с мокрыми волосами и счастливой улыбкой продемонстрировала соблазнительное декольте.

Фото: @salmahayek в Instagram

"Боже мой, если она не самая идеальная и прекрасная женщина в мире, то я понятия не имею, кто!" - восхищаются фанаты.

Хайек подчеркнула стройную фигуру сдельным черным купальником с лифом на шнуровке. На фоне выбеленных солнцем скал такой образ смотрится очень контрастно и выигрышно.

Фото: @salmahayek в Instagram

"Вызывайте пожарных! - шутят поклонники. - Для такого возраста она выглядит лучше всех".

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Модель Эшли Грэм показала честные последствия родов - и они далеки от эффектных фото в купальнике. Молодая мама не скрывает, что ее тело изменилось после рождения первенца.

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