Оззи Осборн пожаловался на мучительную боль, и дело вовсе не в его болезни Паркинсона

В конце января 71-летний Оззи Осборн признался, что ему диагностировали болезнь Паркинсона. Но больше всего страданий рок-музыканту приносит не это неизлечимое заболевание, а невероятная боль после травмы шеи.

В интервью The Sun фронтмен Black Sabbath заявил, хотя публика сосредоточена на болезни Паркинсона, сам он 24/7 страдает от невероятной боли из-за падения, усугубившего травму шеи, которую он получил в аварии в 2003 году.

Фото: @ozzyosbourne в Instagram

"Я упал на пол с такой силой, что защемил позвоночник. [Врачам] пришлось залезть внутрь и открыть проход. Им пришлось прорезать нервы, чтобы попасть туда, и это повредило мою шею, спину, плечи и руки. Я даже не знал, что существует такая вещь, как боль нерва. Это вызвало гораздо больше проблем, чем болезнь Паркинсона", - жалуется звезда.

По словам Оззи, его форма заболевания не так плоха, как пишут в СМИ.

"P2 - это не обычная форма болезни Паркинсона, как у Майкла Дж. Фокса, а более мягкая форма, к счастью. Это влияет на обычные вещи - например, если я мерзну, это может быть из-за болезни Паркинсона. Или, если у меня сковало ногу, я думаю: "Это болезнь Паркинсона?" Это делает обычную жизнь немного более сложной", - говорит он.

Ранее Осборн отменил турне по Северной Америке, которое из-за травмы перенес с прошлого года. 2020 год он планирует посвятить лечению, за которым отправится в Европу.

Легенда рока не скрывает, что после диагностики болезни Паркинсона думает о смерти. И Оззи несчастлив, но не намерен паниковать и впадать в отчаяние.

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