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Думаю о смерти: Оззи Осборн рассказал о состоянии после диагностики болезни Паркинсона

Музыкант несчастлив, но не намерен паниковать и впадать в отчаяние

четверг, 30 января 2020, 13:25
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После диагностики болезни Паркинсона 71-летний Оззи Осборн не намерен поддаваться панике и зацикливаться на мыслях о смерти. Об этом музыкант рассказал в интервью музыкальному журналу Kerrang.

"Размышляю ли я о том, когда придет мое время? Да, я думаю о смерти. Но я не беспокоюсь об этом, - говорит музыкант. - Меня здесь не будет через 15 лет, но я не зацикливаюсь на этом. Это случится со всеми нами".

Оззи признался, что не чувствует себя счастливым, поскольку потерял здоровье.

"Эта штука выбила из меня все дерьмо, но я все еще здесь. На самом деле, я беспокоился о смерти больше, когда был моложе. Сейчас я просто стараюсь наслаждаться вещами как можно больше, хотя иногда это так тяжело", - жалуется Оззи.

В 2019 году Осборну пришлось отложить мировое турне после того, как его госпитализировали с воспалением легких. Восстанавливаясь дома, он упал и выбил металлические стержни, которые ему имплантировали после аварии на квадроциклах в 2003 году. Это привело к серьезным травмам спины, шеи и плеч. Но год спустя он готов выпустить двенадцатый студийный альбом "Ordinary Man".

"Я искренне считаю, что создание этого альбома - лучшее лекарство, которое я мог получить, - говорит Оззи. - Я делал то, что мне нравится делать. Я хотел бы сделать больше, но даже это было здорово".

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Оззи Осборн

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