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Семья всегда на первом месте: Настя Каменских рассказала о жизни с Потапом

Певица стала героиней свежего номера журнала "Караван историй"

пятница, 21 февраля 2020, 10:17
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Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, стала героиней мартовского номера журнала "Караван историй". Исполнительница украсила обложку глянца, а также дала интервью, в котором рассказала о семейной жизни с Потапом.

Так, в беседе с изданием Настя призналась, что несмотря на плотный гастрольный график, они с мужем стараются находить время друг для друга, поскольку семья для нее - на первом месте.

Настя Каменских на обложке "Каравана историй", март-2020

"Мы стараемся устраивать семейные посиделки. Приглашаем на выходные родных и друзей, и я кормлю всех вкусной пастой или овощной лазаньей собственного приготовления", - поделилась певица.

Также артистка раскрыла главный секрет семейного счастья. Каменских считает, что у влюбленных могут быть разные цели и взгляды, но они всегда должны поддерживать друг друга. Именно так и происходит в их семье.

"У нас демократичная семья – не патриархат или матриархат. У всех права равны. Если возникают какие­-то спорные моменты, мы, как взрослые люди, спокойно, с уважением друг к другу их обсуждаем и находим решение", - призналась Настя.

Фото: instagram.com/kamenskux

В отношениях звездной пары также присутствует и романтика. Потап обожает преподносить своей любимой романтичные и милые сюрпризы.

"Алексей – невероятный романтик. Он может приехать ко мне на съемку без предупреждения с букетом цветов. Мы всегда стараемся найти время хотя бы на короткую встречу среди дня. Иногда, если выпадает свободное окошко, можем встретиться на час и прогуляться по парку или пообедать. И обязательно планируем совместные отпуска, чтобы отдохнуть от суеты и сполна насладиться уединением", - рассказала артистка.

Фото: instagram.com/kamenskux

  • Настя Каменских и Потап официально зарегистрировали свои отношения задолго до свадьбы, которая отгремела под Киевом в мае прошлого года. В распоряжении the Lime оказался документ, согласно которому влюбленные поженились 18 октября 2018 года.
  • Потап впервые поделился романтической историей, как делал предложение Насте Каменских. По словам музыканта, трогательный момент произошел на месте строительства их дома.

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