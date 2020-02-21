Семья всегда на первом месте: Настя Каменских рассказала о жизни с Потапом

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, стала героиней мартовского номера журнала "Караван историй". Исполнительница украсила обложку глянца, а также дала интервью, в котором рассказала о семейной жизни с Потапом.

Так, в беседе с изданием Настя призналась, что несмотря на плотный гастрольный график, они с мужем стараются находить время друг для друга, поскольку семья для нее - на первом месте.

Настя Каменских на обложке "Каравана историй", март-2020

"Мы стараемся устраивать семейные посиделки. Приглашаем на выходные родных и друзей, и я кормлю всех вкусной пастой или овощной лазаньей собственного приготовления", - поделилась певица.

Также артистка раскрыла главный секрет семейного счастья. Каменских считает, что у влюбленных могут быть разные цели и взгляды, но они всегда должны поддерживать друг друга. Именно так и происходит в их семье.

"У нас демократичная семья – не патриархат или матриархат. У всех права равны. Если возникают какие­-то спорные моменты, мы, как взрослые люди, спокойно, с уважением друг к другу их обсуждаем и находим решение", - призналась Настя.

Фото: instagram.com/kamenskux

В отношениях звездной пары также присутствует и романтика. Потап обожает преподносить своей любимой романтичные и милые сюрпризы.

"Алексей – невероятный романтик. Он может приехать ко мне на съемку без предупреждения с букетом цветов. Мы всегда стараемся найти время хотя бы на короткую встречу среди дня. Иногда, если выпадает свободное окошко, можем встретиться на час и прогуляться по парку или пообедать. И обязательно планируем совместные отпуска, чтобы отдохнуть от суеты и сполна насладиться уединением", - рассказала артистка.

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских и Потап официально зарегистрировали свои отношения задолго до свадьбы, которая отгремела под Киевом в мае прошлого года. В распоряжении the Lime оказался документ, согласно которому влюбленные поженились 18 октября 2018 года.

Потап впервые поделился романтической историей, как делал предложение Насте Каменских. По словам музыканта, трогательный момент произошел на месте строительства их дома.

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