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56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом: что известно

Мальчик родился 22 февраля днем в одной из клиник Тель-Авива

суббота, 22 февраля 2020, 20:53
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Голливудский режиссер Квентин Тарантино ("Криминальное чтиво", "Однажды в… Голливуде") впервые стал отцом. Первенца-мальчика ему родила его супруга Даниэлла Пик, дочь израильского композитора Цвика Пик.

Как пишет израильский The Jerusalem Post, ребенок появился на свет 22 февраля днем в одной из клиник Тель-Авива. Имя и другие подробности о мальчике пока остаются в секрете.

Фото: etonline.com

Напомним, брак с Даниэллой Пик, моделью и певицей, стал для режиссера первым. Ранее на все расспросы о личной жизни Тарантино отвечал, что попросту не находит для нее времени в своем рабочем графике. О беременности 36-летней Даниэллы стало известно в августе прошлого года.

Пара познакомилась в Израиле в 2009 году, тогда Тарантино презентовал там свою картину "Бесславные ублюдки". Они начали встречаться, однако вскоре расстались. В одном из интервью режиссер отметил, что наконец-то встретил человека, с которым хотел бы прожить всю оставшуюся жизнь, но был вынужден пожертвовать этим ради карьеры. В 2016 году Тарантино и Пик сошлись снова, а 28 ноября прошлого года стали мужем и женой.

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