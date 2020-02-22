Невеста Виктора Павлика раскрыла подробности интимной жизни с певцом

Невеста народного артиста Украины Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова поделилась подробностями предстоящей свадьбы, а также рассказала об интимных моментах жизни с певцом.

Так, в программе "Зірковий шлях" девушка призналась, что торжество состоится не в столице, а в ее родном городе - Днепре. "Я там родилась, и мы посчитали, что моих родственников больше и меньше вероятности, что они приедут в Киев, чем киевские", - рассказала Катя.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Сама свадьба будет нетрадиционной - без конкурсов и тостов. "Меня организатор тоже спросила: "Как не будет?". А если кто-то захочет что-то сказать, то как? Говорю – мы книгу поставим, пусть пишут", - отметила Репяхова.

В ходе интервью Екатерина также раскрыла некоторые подробности интимной жизни с возлюбленным, который старше нее на 28 лет.

"Он в сексе не монстр, что ему только это и давай. Нет, он вполне спокоен и так было всегда. Если речь идет о каком-то сексуальном влечении, что он кого-то увидит и захочет где-то "вжарить" за углом, то это точно не про него", - поделилась невеста Павлика.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Свадьба Виктора Павлика и Екатерины Репяховой состоится 10 июня. Для 54-летнего певца этот брак будет четвертым, а вот 25-летняя Катя под венец пойдет впервые. Музыкант воспитывает троих детей от предыдущих отношений: 35-летнего Александра, 33-летнюю Кристину и 20-летнего Павла.

Екатерина Репяхова уже вовсю готовится к свадьбе со своим избранником - народным артистом Украины Виктором Павликом. Выбор свадебного платья идет полным ходом, чем девушка поделилась с подписчиками в Instagram.

Ранее Екатерина рассказала theLime о том, намерена ли она родить музыканту детей. Невеста артиста призналась, что в планах это есть и они с возлюбленным уже даже придумали им имена.

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