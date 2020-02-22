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В день финала Нацотбора на Евровидение-2020 TVORCHI представили клип на конкурсную песню: видео

Сегодня музыканты выйдут на сцену под номером 6

суббота, 22 февраля 2020, 16:20
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Украинская группа TVORCHI презентовала клип на песню Bonfire, с которой поборется за право представлять нашу страну на Евровидении-2020. Премьера видео состоялась 22 февраля, в день финала Национального отбора.

Клип опубликован на официальной YouTube-странице коллектива. "Bonfire – это огонь борьбы за то, во что ты веришь! Если в Lyric video основной акцент был на вопросах экологии, то это видео – о победе над собой! Чего ты ждешь? Будь лучшей версией себя уже сегодня", - сказано в описании к ролику.

Группа TVORCHI состоит из двух человек – Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни. Первый - саунд-продюсер, второй - автор слов и вокалист. Оба парня живут в Тернополе. Музыканты выступили во втором полуфинале Нацотбора и стали фаворитами вечера по оценкам зрителей и жюри.

В финале украинского отбора TVORCHI выйдут на сцену шестыми и своим номером закроют выступления всех финалистов.

Старт финала Нацотбора на Евровидение-2020 запланирован на 19:00. Прямую трансляцию традиционно проведут каналы СТБ и UA:Перший. Следите также за главными событиями вечера на страницах theLime.

  • В преддверии финала Национального отбора участники группы TVORCHI Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни ответили нам на несколько вопросов.
  • Читайте также на theLime короткое интервью с Мариной Круть о первых эмоциях после успешного полуфинала и дальнейших планах на финал Национального отбора.

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