Джамала беременна вторым ребенком, но останавливаться не хочет - сколько детей планирует родить певица

В середине февраля Джамала объявила о второй беременности, и хотя в браке с мужем Бекиром Сулеймановым певица уже воспитывает двухлетнего Эмира-Рахмана, останавливаться на двух детях семья не собирается. Об этом победительница "Евровидения" рассказала в передаче "Светская жизнь".

Фото: @jamalajaaa в Instagram

"Еще двоих, дай бог, и нормально. Мне кажется, что дети - это клево! - сказала Джамала. - Они вдохновляют, постоянно держат тебя в тонусе и настраивают на жизнь. Для меня это значит то, что нужно написать много песен, чтобы был запас, а для мужа - заработать много денег".

Во время первой беременности звезда подчеркивала растущий живот яркими нарядами, и эти модные эксперименты так понравились ее фанатам, что Джа намерена их продолжать.

"Очень круто было, что во время прошлой беременности я экспериментировала со стилем. Мне очень много писали беременные женщины, что я их вдохновляют, что будущие мамы не должны одеваться, как серые мешки и постоянно скрывать свой живот. И мне наоборот хотелось доказать, что беременная женщина - это красивая женщина, потому сейчас я также планирую много ярких выходов", - заявила она.

Ранее Джамала рассказала о реакции мужа на ее вторую беременность. Оказывается, Бекир не спешил радоваться неожиданной новости.

Также исполнительница показала милые семейные снимки. Джамала вместе с мужем Бекиром и маленьким сыном Эмиром-Рахманом устроили осеннюю фотосессию на природе.

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