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Люблю тебя еще до дня твоего рождения: Елена Кравец трогательно обратилась к старшей дочери

24 февраля Маше исполнилось 17 лет

вторник, 25 февраля 2020, 13:35
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Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец трогательно поздравила свою старшую дочь с днем рождения - 24 февраля Маше исполнилось 17 лет.

Знаменитая мамочка опубликовала в Instagram забавный снимок дочери из семейного архива, который сопроводила теплыми строками. В своем посте Елена рассказала о безграничной любви к своей девочке, а также рассекретила, как ласково ее называет.

Фото: instagram.com/lennykravets

"Твои взрослые фото сегодня легко найти в соцсетях, моя девочка. Ты бываешь на них разной: серьезной и задумчивой, яркой и артистичной, уверенной и стеснительной. Но сегодня я хочу чтобы ты чувствовала себя так, как на этом фото - безмятежной хохотухой по поводу и без, подставляющей пяточки солнцу и своему прекрасному возрасту! Люблю тебя еще до дня твоего рождения, Мешочек... Мама", - написала актриса.

Поклонники Елены присоединились к поздравлениям, оставив под публикацией много теплых слов. "Очень трогательные слова. Поздравляю вас с именинницей", "Леночка! Наилучшие пожелания!!! Будьте всегда близки!", - пишут фанаты под постом.

Фото: instagram.com/lennykravets

  • Ранее Елена Кравец опубликовала снимок со своей старшей дочерью, сделанный во время культурного выхода в свет. Поклонники актрисы осыпали звездную маму и дочь комплиментами, отмечая их невероятное сходство.
  • Елена Кравец, которая счастлива в браке уже 17 лет, рассказала, как сохранить романтику в отношениях с мужем спустя годы. А также поделилась семейной традицией, которую они с супругом позаимствовали у многодетной пары.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Елена Кравец

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