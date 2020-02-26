Дзидзьо показал травму, которую получил на ночных съемках: видео

Солист группы DZIDZIO Михаил Хома, он же Дзидзьо, получил травму на съемках фильма "Звезды по обмену", в котором он играет одну из главных ролей.

Об этом музыкант рассказал на своей странице в Instagram. Певец опубликовал видео, на котором демонстрирует гематому огромного размера, которая расположилась на руке артиста. "После ночной смены съемок получил самый большой в моей жизни синяк", - прокомментировал Дзидзьо.

Публикация музыканта встревожила его поклонников. Комментаторы забросали Дзидзьо расспросами о произошедшем, а также пожелали ему скорейшего выздоровления.

"Что произошло?", "Это от чего такое", "О боже, а что с вами случилось?", "Что это?", "Бежняжка", "Мне вас очень жалко", "Что случилось, Дзидзь?", - пишут фанты под постом артиста. Однако музыкант подробностями случившегося делиться не спешит.

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