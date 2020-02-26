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Кейт Миддлтон блеснула спортивной фигурой на олимпийском стадионе: фото

Соцсети пришли в восторг от стройной и стильной герцогини

среда, 26 февраля 2020, 18:15
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Кейт Миддлтон встретилась с молодыми атлетами на лондонском стадионе "Олимпийский парк", и теперь поклонники королевской семьи мечтают, чтобы герцогиня Кембриджская написала книгу "Как быть стройной".

Фото: @kensingtonroyal в Instagram

В рамках визита 38-летняя Миддлтон пообщалась с молодыми звездами спорта, их родителями, а также параатлетами, чтобы услышать об их проблемах и положительном влиянии благотворительности. Королевская мама троих детей была одета в зеленый джемпер и брюки-кюлоты цвета морской волны, и во время тренировок этот ансамбль как нельзя лучше подчеркнул ее изящную фигуру.

Фото: @kensingtonroyal в Instagram

Фото: @kensingtonroyal в Instagram

Фото: @kensingtonroyal в Instagram

В Instagram фанаты Кейт поспешили отметить, в какой превосходной форме находится жена принца Уильяма:

"Она лучшее, что когда-либо случалось с королевской семьей".

"У меня тоже есть такие брюки! К сожалению, в сравнении я выгляжу как косатка".

"Я все еще хочу, чтобы герцогиня специально написала книгу о том, как быть стройной".

"Хорошее мероприятие, а одежда просто идеальна. Приятно снова видеть спортивную сторону герцогини!"

  • Ранее Кейт Миддлтон в роскошном бело-золотом платье появилась на красной дорожке премии BAFTA под руку с принцем Уильямом. Рядом с ней на мероприятии красовалась дочь Джонни Деппа в прозрачном платье без белья.
  • Кейт Миддлтон - не единственная модница в королевской семье. 69-летняя дочь королевы Елизаветы принцесса Анна десятилетиями сочетает классический королевский стиль с модными трендами.

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