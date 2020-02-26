Кейт Миддлтон блеснула спортивной фигурой на олимпийском стадионе: фото

Кейт Миддлтон встретилась с молодыми атлетами на лондонском стадионе "Олимпийский парк", и теперь поклонники королевской семьи мечтают, чтобы герцогиня Кембриджская написала книгу "Как быть стройной".
В рамках визита 38-летняя Миддлтон пообщалась с молодыми звездами спорта, их родителями, а также параатлетами, чтобы услышать об их проблемах и положительном влиянии благотворительности. Королевская мама троих детей была одета в зеленый джемпер и брюки-кюлоты цвета морской волны, и во время тренировок этот ансамбль как нельзя лучше подчеркнул ее изящную фигуру.
В Instagram фанаты Кейт поспешили отметить, в какой превосходной форме находится жена принца Уильяма:
"Она лучшее, что когда-либо случалось с королевской семьей".
"У меня тоже есть такие брюки! К сожалению, в сравнении я выгляжу как косатка".
"Я все еще хочу, чтобы герцогиня специально написала книгу о том, как быть стройной".
"Хорошее мероприятие, а одежда просто идеальна. Приятно снова видеть спортивную сторону герцогини!"
- Ранее Кейт Миддлтон в роскошном бело-золотом платье появилась на красной дорожке премии BAFTA под руку с принцем Уильямом. Рядом с ней на мероприятии красовалась дочь Джонни Деппа в прозрачном платье без белья.
- Кейт Миддлтон - не единственная модница в королевской семье. 69-летняя дочь королевы Елизаветы принцесса Анна десятилетиями сочетает классический королевский стиль с модными трендами.
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